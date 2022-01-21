НБА. «Финикс» в гостях у «Далласа», «Голден Стэйт» – «Индиана», «Нью-Йорк» примет «Новый Орлеан»

В четверг, 20 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут три матча.

Лидер чемпионата сыграет в гостях с Дончича, занимающий второе место примет «Индиану».

сыграет с .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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