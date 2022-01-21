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    НБА. «Финикс» в гостях у «Далласа», «Голден Стэйт» – «Индиана», «Нью-Йорк» примет «Новый Орлеан»

    Теги результаты Даллас Голден Стэйт Индиана Нью-Йорк Новый Орлеан Финикс НБА Баскетбол

    В четверг, 20 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут три матча.

    Лидер чемпионата «Финикс» сыграет в гостях с «Далласом» Дончича, занимающий второе место «Голден Стэйт» примет «Индиану».

    «Нью-Йорк» сыграет с «Новым Орлеаном»

    НБА

    Регулярный чемпионат 

    Даллас – Финикс
    Дата проведения
    21 января, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Новый Орлеан
    Дата проведения
    21 января, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Индиана
    Дата проведения
    21 января, 06.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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