НБА. «Финикс» в гостях у «Далласа», «Голден Стэйт» – «Индиана», «Нью-Йорк» примет «Новый Орлеан»

В четверг, 20 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут три матча.
Лидер чемпионата «Финикс» сыграет в гостях с «Далласом» Дончича, занимающий второе место «Голден Стэйт» примет «Индиану».
«Нью-Йорк» сыграет с «Новым Орлеаном».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 января, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 21 января, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 21 января, 06.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вокруг кого лучше строить команду будущего – вокруг Луки, Мобли или Тейтума? Выбираем самых перспективных игроков НБА моложе 23 лет
Забытый клуб, где играл первый темнокожий игрок НБА: назывался «Вашингтон Кэпитолз» (да-да, через «о»), доминировал, но исчез без единого титула
Иногда они возвращаются. В НБА массово начали появляться перцы, не игравшие годами и даже завершившие карьеры