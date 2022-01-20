Дембеле не собирается уходить из «Барсы» зимой. Его окружение считает, что новый контракт еще возможен

Вингер Усман Дембеле не собирается уходить из «Барселоны» зимой, несмотря на сегодняшнее заявление директора клуба Матеу Алемани.

Как пишет Mundo Deportivo, окружение футболиста настаивает на том, что он не сменит клуб в январе, несмотря на давление со стороны «Барселоны».

Люди, близкие к Усману, говорят о том, что подписание нового контракта еще возможно. Это произойдет в случае, если «Барса» выполнит условия игрока.

«Дембеле настаивает на том, что не хочет работать под постоянными угрозами и давлением. Он хочет вести переговоры, чтобы продлить контракт. «Барса» точно не разорвет соглашение. Только от Усмана зависит, уйдет ли он сейчас», – сообщили источники, близкие к игроку.

Напомним, француза не включили в заявку на предстоящий матч Кубка Испании с «Атлетиком».

В этом сезоне 24-летний правый вингер провел 11 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – здесь.

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