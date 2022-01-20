Евролига. УНИКС победил «Барселону», «Зенит» принимает «Монако» и другие матчи

В четверг, 20 января, в рамках 22-го раунда регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоятся пять матчей, включая два с участием российских команд.

22+8 от Лоренцо Брауна позволили казанскому УНИКСу взять реванш у «Барселоны» (70:64) за обидное поражение в Испании.

«Зенит» в Санкт-Петербурге принимает «Монако».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 16-5, Реал Испания – 15-3, Олимпиакос Греция – 12-6, Милан Италия – 12-6, Зенит Россия – 12-6, УНИКС Россия – 12-7, ЦСКА Россия – 12-7, Анадолу Эфес Турция – 9-10, Монако Монако – 9-11, Фенербахче Турция – 8-10, Виллербан Франция – 8-11, Бавария Германия – 8-11, Црвена Звезда Сербия – 7-11, Маккаби Плейтика Израиль – 7-11, Баскония Испания – 7-12, Альба Германия – 6-12, Панатинаикос Греция – 4-14, Жальгирис Литва – 3-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Иногда они возвращаются. В НБА массово начали появляться перцы, не игравшие годами и даже завершившие карьеры

Забытый клуб, где играл первый темнокожий игрок НБА: назывался «Вашингтон Кэпитолз» (да-да, через «о»), доминировал, но исчез без единого титула