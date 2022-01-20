Евролига. УНИКС победил «Барселону», «Зенит» принимает «Монако» и другие матчи

В четверг, 20 января, в рамках 22-го раунда регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоятся пять матчей, включая два с участием российских команд.
22+8 от Лоренцо Брауна позволили казанскому УНИКСу взять реванш у «Барселоны» (70:64) за обидное поражение в Испании.
«Зенит» в Санкт-Петербурге принимает «Монако».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 января, 19.00, «Баскет-холл»
- УНИКС
- Браун (22 + 8 передач), Браун (20 + 7 перехватов), Хезоня (11 + 11 подборов + 7 потерь), Воронцевич (6), Узинский (0) – старт; Кэнан (6), Джекири (5), Списсу (0), Зайцев (0), Брэнтли (0).
- Дата проведения
- 20 января, 20.00, «Сибур Арена»
- Зенит
- Мики (11 + 4 блок-шота), Карасев (7), Понитка (4), Пушков (2), Лойд (0) – старт; Д.Кулагин (12), Кузминскас (8), Бэрон (2), Картер (2), Пойтресс (2), Зубков (0).
- Дата проведения
- 20 января, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче Беко
- Дювериоглу (9), Пьер (5), Махмутоглу (2), Полонара (2), Хазер (0) – старт; Гудурич (3), Биберович (3), Хенри (0), Букер (0), Флойд (0).
- Дата проведения
- 20 января, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Дата проведения
- 20 января, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Положение команд: Барселона Испания – 16-5, Реал Испания – 15-3, Олимпиакос Греция – 12-6, Милан Италия – 12-6, Зенит Россия – 12-6, УНИКС Россия – 12-7, ЦСКА Россия – 12-7, Анадолу Эфес Турция – 9-10, Монако Монако – 9-11, Фенербахче Турция – 8-10, Виллербан Франция – 8-11, Бавария Германия – 8-11, Црвена Звезда Сербия – 7-11, Маккаби Плейтика Израиль – 7-11, Баскония Испания – 7-12, Альба Германия – 6-12, Панатинаикос Греция – 4-14, Жальгирис Литва – 3-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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