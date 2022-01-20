Евролига. УНИКС победил «Барселону», «Зенит» принимает «Монако» и другие матчи

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В четверг, 20 января, в рамках 22-го раунда регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоятся пять матчей, включая два с участием российских команд.

22+8 от Лоренцо Брауна позволили казанскому УНИКСу взять реванш у «Барселоны» (70:64) за обидное поражение в Испании.

«Зенит» в Санкт-Петербурге принимает «Монако».

Евролига

Регулярный чемпионат  

УНИКС Россия  –  Барселона Испания 70:64 (17:14, 14:21, 23:13, 16:16)
Дата проведения
20 января, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча
УНИКС
Браун (22 + 8 передач), Браун (20 + 7 перехватов), Хезоня (11 + 11 подборов + 7 потерь), Воронцевич (6), Узинский (0) – старт; Кэнан (6), Джекири (5), Списсу (0), Зайцев (0), Брэнтли (0).
Барселона
Лапровиттола (8), Хэйс (5), Шанлы (2), Калатес (0), Мартинес (0) – старт; Хиггинс (17), Дэвис (16), Курич (6), Шмитс (6), Йокубайтис (2), Ннаджи (2), Экзам (0).

Зенит Россия  –  Монако Монако 62:71 (4 четверть)
Дата проведения
20 января, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча
Зенит
Мики (11 + 4 блок-шота), Карасев (7), Понитка (4), Пушков (2), Лойд (0) – старт; Д.Кулагин (12), Кузминскас (8), Бэрон (2), Картер (2), Пойтресс (2), Зубков (0).
Монако
Мотеюнас (14), Джеймс (8), Диалло (5), Уаттара (4), Томас (4) – старт; Бэйкон (10), Анджушич (7), Ли (3), И.Файе (0), Мотум (0).

Фенербахче Беко Турция  –  Жальгирис Литва 24:37 (3 четверть)
Дата проведения
20 января, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча
Фенербахче Беко
Дювериоглу (9), Пьер (5), Махмутоглу (2), Полонара (2), Хазер (0) – старт; Гудурич (3), Биберович (3), Хенри (0), Букер (0), Флойд (0).
Жальгирис
Калниетис (6), Улановас (6), Блажевич (4), Лукошюнас (3), Кавано (2 + 9 подборов) – старт; Лекавичюс (5), Нибо (4), Гиффи (0).

Альба Германия  –  Реал Испания
Дата проведения
20 января, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Маккаби Плейтика Израиль  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
20 января, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 16-5, Реал Испания – 15-3, Олимпиакос Греция – 12-6, Милан Италия – 12-6, Зенит Россия – 12-6, УНИКС Россия – 12-7, ЦСКА Россия – 12-7, Анадолу Эфес Турция – 9-10, Монако Монако – 9-11, Фенербахче Турция – 8-10, Виллербан Франция – 8-11, Бавария Германия – 8-11, Црвена Звезда Сербия – 7-11, Маккаби Плейтика Израиль – 7-11, Баскония Испания – 7-12, Альба Германия – 6-12, Панатинаикос Греция – 4-14, Жальгирис Литва – 3-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Иногда они возвращаются. В НБА массово начали появляться перцы, не игравшие годами и даже завершившие карьеры

Забытый клуб, где играл первый темнокожий игрок НБА: назывался «Вашингтон Кэпитолз» (да-да, через «о»), доминировал, но исчез без единого титула

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