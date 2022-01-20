Более 7 миллиардов рублей было выделено из бюджета России на подготовку спортсменов к Олимпиаде-2022 в Пекине

Более 7 миллиардов рублей было выделено из федерального бюджета на подготовку сборной России к Олимпийским играм в Пекине, сообщает пресс-служба .

«В течение четырехлетнего олимпийского цикла подготовка спортсменов осуществлялась по ведомственному проекту «Пекин 2022» и целевым комплексным программам по видам спорта.

За это время из средств федерального бюджета было выделено более 7 млрд рублей.

Наши сборные команды обеспечены оборудованием, спортивным инвентарем и экипировкой специального и общего назначения, профинансированы мероприятия из Единого календарного плана.

В октябре 2021 года для участия в дорогостоящих тестовых мероприятиях на олимпийских объектах Китая Минспортом России выделено дополнительное финансирование в размере 412 млн рублей.

Кроме того, Правительством из резервного фонда выделены финансовые средства для полного обеспечения спортивных мероприятий ЕКП до конца января 2022 года в размере 416 млн рублей», – говорится в пресс-релизе.

Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля.