Андронов про Олимпиаду: «Выиграем – скажут, что у слабаков, проиграем – скажут, что слабакам»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Сергей Андронов КХЛ олимпийский хоккейный турнир ТАСС Хоккей

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов поделился мнением о том, как сборной России нужно подходить к матчам на Олимпиаде-2022.

«Нужно вынести то, что легких и проходных игр не будет. Шансы на Олимпиаде будут одинаковы.

Когда мы все вступим в игру, главное не переоценить свои возможности и не недооценить их.

Если победим на Олимпиаде, скажут, что выиграли у слабаков, а если проиграем, то скажут, что проиграли слабакам», – сказал Андронов.

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