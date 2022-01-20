Андронов про Олимпиаду: «Выиграем – скажут, что у слабаков, проиграем – скажут, что слабакам»

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов поделился мнением о том, как сборной России нужно подходить к матчам на Олимпиаде-2022.

«Нужно вынести то, что легких и проходных игр не будет. Шансы на Олимпиаде будут одинаковы.

Когда мы все вступим в игру, главное не переоценить свои возможности и не недооценить их.

Если победим на Олимпиаде, скажут, что выиграли у слабаков, а если проиграем, то скажут, что проиграли слабакам», – сказал Андронов.

Фетисов о сборной России: «Большое количество игроков ЦСКА оправданно. Клуб поставлял больше всех хоккеистов в последнее время»