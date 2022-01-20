Усман Дембеле: «Я не поддамся на шантаж. Слухи и ложь обо мне распускают 4 года»

Вингер «Барселоны» выступил с заявлением по поводу ситуации с контрактом.

«Вот уже четыре года я только читаю и даже не пытаюсь оправдываться за то, что обо мне говорят. Слухи обо мне распускают все эти четыре года. Люди распространяют ложь обо мне все эти четыре года с единственной целью – навредить мне. Я за все это время никогда не отвечал на это и не оправдывался.

Было ли это ошибкой? Безусловно. С сегодняшнего дня я честно отвечу на все, чтобы не позволять себя шантажировать. Мне 24 года, и у меня есть недостатки и ошибки, как у всех людей. У меня были непростые периоды, травмы, я переболел коронавирусом.

Тренер просил меня сыграть, даже если я не провел ни одной тренировки, и я всегда соглашался. Так было всегда, потому в этом моя страсть. Я прекрасно понимаю, как мне повезло заниматься лучшей работой в мире.

Цель моего сообщения очевидна – я хочу опровергнуть то, что я не вовлечен в спортивный проект. Я осуждаю всех, кто приписывает мне какие-либо намерения, которых у меня нет. Осуждаю тех, кто говорит что-то от моего имени или от имени моего агента, которому я полностью доверяю.

У меня действующий контракт, и я в полном распоряжении клуба и моего тренера. Я всегда выкладывался ради своих партнеров и болельщиков. И это не изменится. Я не способен на жульничество и тем более не поддамся на шантаж.

Как вы знаете, сейчас идут переговоры, и я предоставил все своим агентам. Мое дело – играть в футбол, получать удовольствие вместе со своими партнерами и болельщиками. Прежде всего нужно сконцентрироваться на главном – на победах. Берегите себя и своих близких», – написал Дембеле на своей странице в инстаграме.