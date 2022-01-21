Бобровский – 1-я звезда матча с «Эдмонтоном»: 1-й шатаут в сезоне при 40 отраженных бросках, 20-я победа

Вратарь «Флориды» в матче регулярного чемпионата с (6:0) впервые в сезоне сыграл на ноль.

Россиянин отразил все 40 бросков по своим воротам и стал 1-й звездой матча. Победа стала для него 5-й подряд и 20-й в текущем сезоне НХЛ.

По этому показателю он делит 3-е место в лиге с Тристаном Джерри («Питтсбург») и Фредериком Андерсеном («Каролина»).

Сухой матч стал для Бобровского 35-м в карьере в НХЛ.

Он вышел на 3-е место в истории среди российских вратарей по этому показателю, обойдя Семена Варламова («Айлендерс», продолжает карьеру) и Илью Брызгалова (по 34). Впереди только Евгений Набоков (59) и Николай Хабибулин (46).

Со статистикой Бобровского можно ознакомиться здесь.