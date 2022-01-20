Калиниченко про Крым в 2014-м: «То, что вам показывали по телевизору, – ложь. В Симферополе происходил захват. Стремновато было»

Бывший полузащитник «Спартака» в интервью корреспонденту Sports.ru Глебу Чернявскому поделился воспоминаниями о выступлениях за симферопольскую «Таврию» в период, когда происходили события, связанные с присоединением Крыма к России в 2014 году.

– Ты играл в Симферополе во время всех событий. Как это было?

– То, что вам показывали по телевизору, – это ложь, это вранье.

– Вот ты находишься в Симферополе – и что происходит?

– Происходит захват. Приезжает ОМОН – точнее, не ОМОН, а бойцы особого назначения. На полной экипировке, на полном обмундировании. Ты понимаешь, что это никакое не ополчение. Мы ходили в рестораны возле Дома правительства – там, где проходили свободные [показывает характерный жест, сгибая пальцы – прим. Sports.ru] волеизлияния, выборы куда-то. И просто вай-фай сеть – «ОМОН России». Особо никто не прятался там.

– Как вы в футбол ездили играть?

– Стремновато было, уже на тот момент пошли блокпосты. Никто не знал, что происходит. Никто не понимал, что будет за этим. Самолетами мы перемещаться уже не могли, аэропорт был блокирован. Поэтому ездили на автобусе. Выезжаешь из Крыма – а дальше в области блокпосты. Все серьезно, суровые мужчины стоят, экипированные. И никто не знает, что будет дальше.

– На матчи вы ехали прямо мимо блокпостов?

– Да. И не один раз. Я вскоре разорвал контракт и уехал, а до этого вывез все – машину, деньги из ячейки.

Ничего хорошего в тот момент не было. Ничего плохого тоже, мяса там никакого не было, хотя и говорят, что небескровная история. Была и кровь, к сожалению.

В общем, было некомфортно, – сказал украинец.

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