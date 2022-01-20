Кубок мира. Индивидуальная гонка. Халили стартует 18-м, Логинов – 26-м, Бабиков – 30-м, Фийон-Майе – 58-м, Серохвостов – 78-м, Цветков – 99-м

20 января на этапе Кубка мира в Антхольце пройдет мужская индивидуальная гонка. За Россию выступят Карим Халили, Александр Логинов, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов и Максим Цветков.
- Дата проведения
- 20 января, 16.15
20 января на этапе Кубка мира в Антхольце пройдет мужская индивидуальная гонка. За Россию выступят Карим Халили, Александр Логинов, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов и Максим Цветков.
|1
|Давид Цобель
|2
|Теро Сеппяля
|3
|Шимон Бартко
|4
|Томас Бормолини
|5
|Дмитрий Лазовский
|6
|Михал Крчмарж
|7
|Кэмпбелл Райт
|8
|Адам Вацлавик
|9
|Ветле Шостад Кристиансен
|10
|Яков Фак
|11
|Стурла Хольм Лагрейд
|12
|Дмитрий Шамаев
|13
|Мартин Егер
|14
|Бенедикт Долль
|15
|Пол Шоммер
|16
|Симон Эдер
|17
|Гжегож Гузик
|18
|Карим Халили
|19
|Юстус Штрелов
|20
|Богдан Цымбал
|21
|Тарьей Бо
|22
|Максим Макаров
|23
|Тсукаса Кобоноки
|24
|Антонин Гигонна
|25
|Артем Прима
|26
|Александр Логинов
|27
|Олли Хииденсало
|28
|Скотт Гоу
|29
|Флоран Клод
|30
|Антон Бабиков
|31
|Феликс Ляйтнер
|32
|Антон Синапов
|33
|Малте Стефанссон
|34
|Лукас Хофер
|35
|Калев Эрмитс
|36
|Фабьен Клод
|37
|Кароль Домбровски
|38
|Косуке Озаки
|39
|Симон Дестье
|40
|Джейк Браун
|41
|Ловро Планко
|42
|Эмильен Жаклен
|43
|Георге Бута
|44
|Йоханнес Бо
|45
|Оскар Брандт
|46
|Кристиан Гоу
|47
|Миха Довжан
|48
|Томмазо Джакомель
|49
|Павел Магазеев
|50
|Беньямин Вегер
|51
|Давид Коматц
|52
|Владимир Илиев
|53
|Александр Поварницын
|54
|Харальд Леммерер
|55
|Михал Шима
|56
|Антон Смольский
|57
|Рене Захна
|58
|Кентен Фийон-Майе
|59
|Якуб Штвртецки
|60
|Антон Дудченко
|61
|Хейкки Лайтинен
|62
|Сиверт Гутторм Баккен
|63
|Максим Воробей
|64
|Филипп Хорн
|65
|Туомас Харьюла
|66
|Александр Патриюк
|67
|Эрик Перро
|68
|Сезар Бове
|69
|Никлас Хартвег
|70
|Лукас Фрацшер
|71
|Дамир Растич
|72
|Шон Доэрти
|73
|Андржей Нендза-Кубинец
|74
|Тарас Лесюк
|75
|Райдо Ранкель
|76
|Томаш Скленарик
|77
|Димитар Герджиков
|78
|Даниил Серохвостов
|79
|Габриэль Стегмайр
|80
|Никита Лобастов
|81
|Дюджин Чхои
|82
|Микито Татидзаки
|83
|Доминик Виндиш
|84
|Эдгарс Мисе
|85
|Рок Трсан
|86
|Микулаш Карлик
|87
|Жюль Бюрнот
|88
|Лукаш Журек
|89
|Юлиан Эберхард
|90
|Ассет Дюссенов
|91
|Филип Андерсен
|92
|Том Лахайе-Гоффар
|93
|Милан Земличка
|94
|Артем Тищенко
|95
|Алекс Цисар
|96
|Жереми Финелло
|97
|Симон Халлстрем
|98
|Лейф Нордгрин
|99
|Максим Цветков
|100
|Данил Белецкий
|101
|Роман Елетнов
|102
|Пшемыслав Панцеж
|103
|Дидье Бьона
|104
|Патрик Якоб
|105
|Адам Раннелс
|106
|Роберт Слотинс
|107
|Марко Гросс