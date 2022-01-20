Кубок мира. Индивидуальная гонка. Халили стартует 18-м, Логинов – 26-м, Бабиков – 30-м, Фийон-Майе – 58-м, Серохвостов – 78-м, Цветков – 99-м

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20 января на этапе Кубка мира в Антхольце пройдет мужская индивидуальная гонка. За Россию выступят Карим Халили, Александр Логинов, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов и Максим Цветков

Дата проведения
20 января, 16.15
Онлайн гонки

Этап 7, Антхольц, Италия. Индивидуальная гонка

Стартовый лист

1  Давид Цобель
2  Теро Сеппяля
3  Шимон Бартко
4  Томас Бормолини
5  Дмитрий Лазовский
6  Михал Крчмарж
7  Кэмпбелл Райт
8  Адам Вацлавик
9  Ветле Шостад Кристиансен
10  Яков Фак
11  Стурла Хольм Лагрейд
12  Дмитрий Шамаев
13  Мартин Егер
14  Бенедикт Долль
15  Пол Шоммер
16  Симон Эдер
17  Гжегож Гузик
18  Карим Халили
19  Юстус Штрелов
20  Богдан Цымбал
21  Тарьей Бо
22  Максим Макаров
23  Тсукаса Кобоноки
24  Антонин Гигонна
25  Артем Прима
26  Александр Логинов
27  Олли Хииденсало
28  Скотт Гоу
29  Флоран Клод
30  Антон Бабиков
31  Феликс Ляйтнер
32  Антон Синапов
33  Малте Стефанссон
34  Лукас Хофер
35  Калев Эрмитс
36  Фабьен Клод
37  Кароль Домбровски
38  Косуке Озаки
39  Симон Дестье
40  Джейк Браун
41  Ловро Планко
42  Эмильен Жаклен
43  Георге Бута
44  Йоханнес Бо
45  Оскар Брандт
46  Кристиан Гоу
47  Миха Довжан
48  Томмазо Джакомель
49  Павел Магазеев
50  Беньямин Вегер
51  Давид Коматц
52  Владимир Илиев
53  Александр Поварницын
54  Харальд Леммерер
55  Михал Шима
56  Антон Смольский
57  Рене Захна
58  Кентен Фийон-Майе
59  Якуб Штвртецки
60  Антон Дудченко
61  Хейкки Лайтинен
62  Сиверт Гутторм Баккен
63  Максим Воробей
64  Филипп Хорн
65  Туомас Харьюла
66  Александр Патриюк
67  Эрик Перро
68  Сезар Бове
69  Никлас Хартвег
70  Лукас Фрацшер
71  Дамир Растич
72  Шон Доэрти
73  Андржей Нендза-Кубинец
74  Тарас Лесюк
75  Райдо Ранкель
76  Томаш Скленарик
77  Димитар Герджиков
78  Даниил Серохвостов
79  Габриэль Стегмайр
80  Никита Лобастов
81  Дюджин Чхои
82  Микито Татидзаки
83  Доминик Виндиш
84  Эдгарс Мисе
85  Рок Трсан
86  Микулаш Карлик
87  Жюль Бюрнот
88  Лукаш Журек
89  Юлиан Эберхард
90  Ассет Дюссенов
91  Филип Андерсен
92  Том Лахайе-Гоффар
93  Милан Земличка
94  Артем Тищенко
95  Алекс Цисар
96  Жереми Финелло
97  Симон Халлстрем
98  Лейф Нордгрин
99  Максим Цветков
100  Данил Белецкий
101  Роман Елетнов
102  Пшемыслав Панцеж
103  Дидье Бьона
104  Патрик Якоб
105  Адам Раннелс
106  Роберт Слотинс
107  Марко Гросс

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