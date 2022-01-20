Алберто перейдет в «Зенит» летом, сделка согласована. Контракт – на 5 лет («РБ Спорт»)

Нападающий Юри Алберто перейдет из «Интернасьонала» в .

Стороны согласовали детали сделки. 20-летний футболист присоединится к «Зениту» летом, а остаток сезона проведет в «Интернасьонале».

Алберто подпишет контракт с «Зенитом» сроком на 5 лет, пишет «РБ Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сообщалось, что «Зенит» может заплатить за Алберто до 20 млн евро.

В 31 матче завершившегося чемпионата Бразилии Юри стал лучшим бомбардиром с 12 голами. Его статистика – здесь.