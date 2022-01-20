«Фиорентина» хочет расстаться с Кокориным в январе. Клуб не расторгнет с ним контракт – это слишком невыгодно

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«Фиорентина» намерена расстаться с форвардом Александром Кокориным.

Однако, как пишет Firenze Viola, 30-летний россиянин не покинет клуб по обоюдному согласию сторон. Такой вариант в настоящее время не рассматривается «Фиорентиной». Это очень дорого обойдется клубу, учитывая контракт на 1,8 млн евро в год до 2024-го.

«Фиорентина» будет пытаться найти покупателя до закрытия январского рынка. Руководители клуба прорабатывают все возможные варианты – особенно на тех рынках, где в какой-то мере удовлетворить финансовые запросы Кокорина.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры игрока называются клубы из России и ОАЭ. Если не будет предложения из арабских стран, то «Фиорентина» готова платить футболисту часть зарплаты. Вероятно, речь идет об аренде.

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