Более двух третей мужчин-болельщиков питают враждебное и сексистское отношение к женскому спорту (Даремский университет)

Исследователи утверждают, что более двух третей футбольных болельщиков мужчин придерживаются враждебного, сексистского или женоненавистнического отношения к женскому спорту, пишет The Guardian.

Исследование под руководством Даремского университета, основанное на опросе почти 2 000 мужчин-болельщиков, выявило у фанатов «откровенно женоненавистнические маскулинные черты», независимо от возраста.

Прогрессивные мнения среди мужчин в исследовании сильно представлены, но они не столь распространены, как враждебность и сексизм. Исследователи предполагают, что это указывает на обратную реакцию на достижения в области гендерного равенства.

Исследование проводилось в контексте возросшего внимания к женскому спорту в последние годы, особенно после Олимпийских игр-2012 в Лондоне и чемпионата мира по футболу-2015, где Англия завоевала бронзовую медаль.

Доктор Стейси Поуп, доцент кафедры спорта Даремского университета, была ведущим автором. Ее команде помогали исследователи из университетов Лестера и Южной Австралии.

«Это первое исследование, в котором изучается отношение британских мужчин-болельщиков к женскому спорту в эпоху, когда женский спорт стал значительно заметнее в средствах массовой информации.

Наше исследование показало, что отношение к женщинам в спорте в определенной степени меняется, и оно стало более прогрессивным. Однако результаты исследования также отражают патриархальное общество, в котором процветает женоненавистничество.

Было много примеров того, как мужчины всех поколений демонстрировали крайне сексистское и женоненавистническое отношение», – сказала Поуп.

Подгруппа из 507 респондентов, ответивших на конкретные вопросы, была разделена на три категории: те, кто придерживается прогрессивных взглядов, те, кто придерживается откровенно женоненавистнических взглядов, и скрытые женоненавистники.

Первая группа из 24% высказалась за равное освещение женского спорта в медиа, при этом многие отметили, что женский чемпионат мира-2015 стал переломным моментом.

Вторая группа – 68% опрошенных – считает, что женщины вообще не должны заниматься спортом, а если и занимаются, то лучше в более «женственных» видах спорта, таких как легкая атлетика, а не футбол. Освещение в медиа женского спорта было расценено как «позитивная дискриминация».

8% болельщиков, которых назвали скрыто враждебными, составили самую малочисленную группу. Они, как правило, выражали прогрессивное отношение на публике, а в частной жизни демонстрировали более реакционные взгляды.