«ПСЖ» намерен назначить Зидана, чтобы убедить Мбаппе остаться еще на год. Форвард хочет в «Реал»

хочет, чтобы новым тренером команды стал , ранее работавший с мадридским «Реалом».

Катарские владельцы «ПСЖ» хотят назначить Зидана, чтобы убедить форварда остаться в клубе еще на год.

23-летний нападающий хочет перейти в «Реал», однако «ПСЖ» старается заставить его сомневаться в принятом решении, рассказал журналист Sports.fr Абделла Булма во время эфира в Twitch.

Сообщалось, что решение о назначении Зидана на пост тренера «ПСЖ» уже принято.

Также появлялись сведения о том, что «ПСЖ» дает Мбаппе контракт до 2024-го с опцией трансфера в 2023-м, чтобы он сыграл на ЧМ в Катаре в статусе их игрока. Если Килиан согласится остаться во Франции, то откажется от него.

В этом сезоне француз провел 26 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 12 результативных передач. Его статистика – здесь.