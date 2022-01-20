«МЮ» готов подписать Дембеле в январе, если «Барса» даст игроку уйти бесплатно (Diario Sport)

Будущее вингера «Барселоны» остается неопределенным.

Сегодня француз не был включен в заявку каталонского клуба на матч Кубка Испании с «Атлетиком». Это связано с тем, что Дембеле так и не дал согласие продлить истекающий в июне контракт.

Интерес к футболисту проявляет . Английский клуб готов подписать Дембеле в январе, если тот получил так называемое «уведомление об отстранении от команды» (la carta de libertad), а «Барса» согласится отдать его бесплатно, утверждает Diario Sport.

La carta de libertad – документ, который досрочно прекращает сотрудничество между клубом и игроком. Эта мера не равносильна расторжению контракта, так как клуб продолжает выплачивать зарплату футболисту.

Однако «уведомление об отстранении от команды» позволяет вести переговоры с другими клубами о бесплатном трансфере. В таком случае Дембеле, если «Барса» даст добро, может уйти бесплатно и подписать контракт с «МЮ».