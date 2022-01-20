«Реал» вышел в 1/4 финала Кубка Испании благодаря голу Азара на 115-й минуте в игре с «Эльче» (2:1). Марсело удалили на 102-й

Теги Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Марсело Эльче Эден Азар Иско Гонсало Верду онлайны Футбол

«Реал» на выезде одержал волевую победу над «Эльче» (2:1, д.в.) в 1/8 финала Кубка Испании.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Основное время завершилось без голов. На 102-й минуте главный судья Хорхе Фигероа Васкес удалил защитника гостей Марсело за фол последней надежды. На 104-й минуте хозяева открыли счет – забил Гонсало Верду.

На 108-й минуте Иско сравнял счет, а на 115-й победный мяч забил Эден Азар.

«Реал» вышел в 1/4 финала Кубка Испании, соперника определит жеребьевка.

Эльче – Реал Мадрид 1:2 (0:0, 0:0, 1:0)
Дата проведения
20 января, 21.00, «Мартинес Валеро»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 103 Верду, 1:1 – 108 Иско, 1:2 – 115 Азар.
ЭльчеВернер, Паласиос, Диего Гонсалес, Дональд (Верду, 87), Мохика, Хосан (Моренте, 66), Фидель, Гумбау, Гути, Лукас Перес (Милья, 79), Каррильо (Фриаса, 95).
Реал МадридЛунин, Алаба, Начо, Марсело, Кроос (Себальос, 90), Вальверде (Модрич, 72), Камавинга (Каземиро, 72), Васкес, Йович (Иско, 79), Винисиус Жуниор (Менди, 118), Родриго (Азар, 90).
Предупреждения:
Кроос (78), Каземиро (87), Милья (87), Алаба (94).
Удаления:
Марсело (102), Милья (120).

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