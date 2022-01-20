«Реал» вышел в 1/4 финала Кубка Испании благодаря голу Азара на 115-й минуте в игре с «Эльче» (2:1). Марсело удалили на 102-й

«Реал» на выезде одержал волевую победу над «Эльче» (2:1, д.в.) в 1/8 финала Кубка Испании.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Основное время завершилось без голов. На 102-й минуте главный судья Хорхе Фигероа Васкес удалил защитника гостей Марсело за фол последней надежды. На 104-й минуте хозяева открыли счет – забил Гонсало Верду.
На 108-й минуте Иско сравнял счет, а на 115-й победный мяч забил Эден Азар.
«Реал» вышел в 1/4 финала Кубка Испании, соперника определит жеребьевка.
- Дата проведения
- 20 января, 21.00, «Мартинес Валеро»
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Эльче –
Вернер, Паласиос, Диего Гонсалес, Дональд (Верду, 87), Мохика, Хосан (Моренте, 66), Фидель, Гумбау, Гути, Лукас Перес (Милья, 79), Каррильо (Фриаса, 95).
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Реал Мадрид –
Лунин, Алаба, Начо, Марсело, Кроос (Себальос, 90), Вальверде (Модрич, 72), Камавинга (Каземиро, 72), Васкес, Йович (Иско, 79), Винисиус Жуниор (Менди, 118), Родриго (Азар, 90).