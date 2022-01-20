«Реал» вышел в 1/4 финала Кубка Испании благодаря голу Азара на 115-й минуте в игре с «Эльче» (2:1). Марсело удалили на 102-й

на выезде одержал волевую победу над (2:1, д.в.) в 1/8 финала Кубка Испании.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Основное время завершилось без голов. На 102-й минуте главный судья Хорхе Фигероа Васкес удалил защитника гостей Марсело за фол последней надежды. На 104-й минуте хозяева открыли счет – забил Гонсало Верду.

На 108-й минуте сравнял счет, а на 115-й победный мяч забил .

«Реал» вышел в 1/4 финала Кубка Испании, соперника определит жеребьевка.

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