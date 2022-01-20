«Локомотив» заплатит 3,5 млн евро «Монако» за 21-летнего форварда Изидора

Теги Локомотив Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Вильзон Изидор Футбол

Нападающий «Монако» Вильзон Изидор близок к переходу в «Локомотив».

По данным Nice-Matin, медосмотр 21-летнего форварда был запланирован на сегодня.

Клубы согласовали трансфер француза за 3,5 миллиона евро, хотя ранее была информация о том, что сделка оценивается в 2,5 млн.

Футболист подпишет с железнодорожниками контракт на четыре с половиной года.

В этом сезоне Изидор провел 9 матчей во всех турнирах, сыграв в Лиге 1 в общей сложности лишь 46 минут. Подробнее его статистика – здесь.

В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за клуб «Бастия-Борго» из Лиги 3.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные