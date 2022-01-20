У сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине будет два знаменосца: «Организаторы исходят из принципа гендерного баланса»

У сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в будет два знаменосца, сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«У нас пока остается открытым вопрос по знаменосцам. Их, как и в Токио, у Команды ОКР будет двое. Организаторы исходят из принципа гендерного баланса.

С кандидатурами определимся уже непосредственно на месте, когда будем точно понимать, кто из спортсменов находится в Олимпийской деревне и сможет принять участие в церемонии», – сказал Поздняков.

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