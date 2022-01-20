Отношения боссов «Барсы» и «Баварии» испортились. Лапорту раздражает интерес мюнхенцев к Педри

У нынешнего руководства «Барселоны» напряженные отношения с боссами «Баварии», пишет Sport1.de.

Несколько лет назад между клубами не было никаких проблем. Примером этому может служить аренда Филиппе Коутиньо из «Барсы» в «Баварию» в августе 2019 года.

С того момента отношения между «Баварией» и «Барсой» значительно ухудшились. На это повлияли и планы каталонцев по участию в Суперлиге Европы, и поведение клубов на трансферном рынке.

Президента «Барселоны» Жоана Лапорту раздражает поведение боссов «Баварии». Некоторое время назад мюнхенский клуб связывался с игроками «Барсы» по поводу возможного перехода, не уведомляя об этом руководство сине-гранатовых. В частности, общалась с до того, как он продлил контракт с «Барсой», а также с .

«Бавария» действительно общалась с игроками «Барсы», не сообщая об этом клубу. Я не могу сказать, что отношения между клубами очень плохие, но они точно не те, что были раньше», – сказал источник, близкий к руководству «Барсы».

Особое недовольство «Барсы» вызвало поведение «Баварии» в отношении Педри. Спортивный директор Хасан Салихамиджич и технический директор Марко Неппе всерьез работали над переходом игрока. Сделка сорвалась, когда Педри продлил контракт с «Барсой», хотя отмечается, что интерес со стороны «Баварии» ему польстил.

Чтобы защитить себя от атак мюнхенского клуба в дальнейшем, «Барса» прописала в контракте испанца отступные в размере миллиарда евро. Это раздражает «Баварию», которая хочет подписать Педри за крупную сумму летом 2022 года.

отреагировала на поведение «Баварии», проявив интерес к защитнику , контракт которого с мюнхенцами истекает летом. Кроме того, каталонцы следят за двумя молодыми талантами «Баварии». Речь идет о 16-летнем плеймейкере Кенане Йилдизе и 18-летнем форварде Габриэле Видовиче, который уже тренируется с основой «Баварии».