Директор «Барсы» Алемани: «Дембеле должен покинуть клуб немедленно. Нам нужны преданные игроки»

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Директор «Барселоны» Матеу Алемани высказался о ситуации с продлением контракта с полузащитником Усманом Дембеле.

«Переговоры с Усманом и его агентами начались примерно в июле. Все это время, шесть, почти семь месяцев, мы вели диалог, разговаривали, «Барса» делала разные предложения, пыталась найти способ для того, чтобы игрок продолжал карьеру у нас, а его агент систематически отклонял эти предложения.

Сегодня, 20 января, за одиннадцать дней до окончания срока, когда он мог принять контракт, очевидно, что игрок не хочет оставаться в «Барселоне» и не привержен будущему проекту «Барсы».

Мы довели до его сведения и сведения его агентов, что он должен покинуть клуб немедленно, потому что нам нужны преданные игроки, и мы надеемся, что трансфер состоится до 31 января», –  заявил Алемани.

 

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