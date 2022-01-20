Директор «Барсы» Алемани: «Дембеле должен покинуть клуб немедленно. Нам нужны преданные игроки»

Директор «Барселоны» высказался о ситуации с продлением контракта с полузащитником .

«Переговоры с Усманом и его агентами начались примерно в июле. Все это время, шесть, почти семь месяцев, мы вели диалог, разговаривали, «Барса» делала разные предложения, пыталась найти способ для того, чтобы игрок продолжал карьеру у нас, а его агент систематически отклонял эти предложения.

Сегодня, 20 января, за одиннадцать дней до окончания срока, когда он мог принять контракт, очевидно, что игрок не хочет оставаться в «Барселоне» и не привержен будущему проекту «Барсы».

Мы довели до его сведения и сведения его агентов, что он должен покинуть клуб немедленно, потому что нам нужны преданные игроки, и мы надеемся, что трансфер состоится до 31 января», – заявил Алемани.