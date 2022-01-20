Олег Матыцин: «Показатель вовлеченности населения России в регулярную спортивную деятельность – 45,4%, или 62 миллиона человек»

Министр спорта России Олег Матыцин на заседании экспертного клуба Минспорта заявил, что показатель вовлеченности населения России в регулярную спортивную деятельность составляет 45,4%.

«Министерством спорта Российской Федерации совместно с регионами проделана огромная работа для достижения показателя вовлеченности населения в регулярную спортивную деятельность.

В настоящее время этот показатель составляет 45,4% или 62 миллиона человек. Две трети людей от 3 до 90 лет, принявших участие в исследовании, сообщили, что в той или иной степени занимаются спортом. Отмечу, что этот показатель превышает данные федеральной статистической отчетности.

Будем совершенствовать систему сбора данных о занимающихся физической культурой, чтобы получать объективные сведения обо всех категориях граждан, кто занимается спортом в спортивных учреждениях, секциях или самостоятельно.

Исследование подтвердило, что жители страны предпочитают самостоятельные занятия спортом, в том числе в самоорганизованных спортивных сообществах и группах по месту жительства и работы.

Поэтому важнейшая задача Минспорта – продолжать создавать доступную и качественную спортивную инфраструктуру. На решение этой задачи в том числе направлена стратегическая инициатива «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» для развития государственно-частного партнерства», – сказал Матыцин.

Документ эпохи. Счетная палата проверила, как развивается массовый спорт, и обалдела: заниматься негде и дорого, а Минспорт химичит со статистикой