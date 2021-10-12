Мбаппе перейдет в «Реал», победы Бразилии и Аргентины, камбэк «Тампы» с 4 очками Кучерова, Ларионов больше не тренер молодежки и другие новости утра

1. Квалификация ЧМ-2022. Бразилия забила 4 гола Уругваю, Аргентина обыграла Перу с минимальным счетом и другие результаты.

2. Олег Браташ сменил в молодежной сборной России Игоря Ларионова, которого назначили на должность главного тренера олимпийской сборной (ближайшего резерва национальной команды). При этом Ларионов может войти в штаб сборной России на ОИ-2022, а еще там может оказаться Илья Ковальчук!

3. НХЛ. 4 очка Кучерова помогли «Тампе» вырвать победу в огненной перестрелке с «Детройтом» (7:6 ОТ), 3 очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс», «Сиэтл» одержал первую победу в лиге. Все результаты дня – здесь.

4. 18 очков Мики помогли «Зениту» обыграть «Баварию» в Евролиге, УНИКС уступил «Фенербахче» с разницей «-39».

5. В КХЛ «Магнитка» выиграла у «Ак Барса» (2:1) и продлила победную серию до 14 матчей, «Спартак» на выезде одолел минское «Динамо» (2:1 ОТ) и другие результаты дня.

6. Трансферные новости. Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ», какую бы зарплату ему ни предложили: решение о переходе в «Реал» принято.

Участие «Ман Сити» в борьбе за Холанда осложняет позиции «Реала», «Мадрид» хочет убедить форварда спортивными перспективами, а не деньгами, но Эрлинг еще и приоритетная цель «ПСЖ» на замену Мбаппе, парижане готовы платить игроку 38-42 млн евро в год. Да и «Бавария» попытается подписать норвежца летом, если Левандовски покинет клуб.

«Спартак» хочет купить 1-2 вратарей зимой для конкуренции с Максименко, клуб уже интересуется голкипером «Крыльев Советов» Ломаевым.

7. Показана новая форма сборной России по биатлону: синий комбинезон с узором на груди и красными вставками от коленей и локтей.

8. Российский фигурист Александр Самарин выиграл короткую программу на турнире Budapest Trophy в Венгрии, Дмитрий Алиев занял пятое место.

9. «Барселона» продлила контракт с Педри до 2026-го, его отступные – 1 млрд евро. С такой же суммой каталонцы хотят вскоре подписать новое соглашение с другим юным дарованием – Анссу Фати.

10. Индиан-Уэллс. 1/4 финала. Димитров на решающем тай-брейке обыграл Хуркача, Норри разгромил Шварцмана.

У женщин в полуфиналы вышли Жабер, Бадоса, Азаренко и Остапенко.

11. Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гиздоль обязал игроков приезжать на тренировки за 2 часа до начала.

12. НБА. Предсезонные матчи. «Атланта» была сильнее «Майами» и другие результаты.

Цитаты дня:

Жирков о конфликте со Слуцким: «Хотел встать и сказать: «Да пошли вы». Тяжело, когда тренер весь перерыв отчитывает при молодежи»

Экс-тренер «Челси» Ньютон: «Темнокожих тренеров в АПЛ слишком мало, это нужно менять. Сделанного недостаточно»

«Снюхаемся позже, только смотри не загадь автобус». Конор посмеялся над словами менеджера Хабиба про дагестанцев

Агент Роналду Мендеш: «Криштиану – лучший игрок в истории. Он должен выиграть «Золотой мяч»

Сергей Семак: «Мясо не ем. Могу не есть рыбу, молочные продукты, спокойно отношусь к еде»

Юрий Жирков: «Просил Абрамовича продать меня в «Спартак», но отпустили только в «Анжи»

Кайри Ирвинг: «Решил не делать прививку, прошу уважать это. Буду поддерживать форму»

Шварц о русской кухне: «Борщ могу есть хоть каждый день»