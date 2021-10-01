Евролига. «Зенит» – «Бавария», УНИКС в гостях у «Фенербахче» и другие матчи

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В четверг, 14 октября, в рамках 3-й игровой недели регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоятся четыре матча.

Санкт-петербургский «Зенит» принимает мюнхенскую «Баварию». Казанский УНИКС в гостях играет с турецким «Фенербахче».

Евролига

Регулярный чемпионат

Зенит Россия  –  Бавария Германия 43:35 (перерыв)
Дата проведения
14 октября, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча
Зенит
Мики (18), Лойд (4 + 7 передач), Гудайтис (4), Д.Кулагин (3), Понитка (0) – старт; Фрэнкэмп (5), Пойтресс (5), Бэрон (4), Карасев (0), Кузминскас (0), Зубков (0).
Бавария
Уолден (6 + 6 передач), Рубит (5), Джедович (3), Ярамаз (0), Schilling (0) – старт; Хиллиард (8), Шишко (7), Хантер (6), Уайлер-Бэбб (0), Томас (0).

Фенербахче Беко Турция  –  УНИКС Россия 7:5 (1 четверть)
Дата проведения
14 октября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча
Фенербахче Беко
Букер (5), Веселы (2), Шайок (0), Хенри (0), Биберович (0).
УНИКС
Брэнтли (3), Джекири (2), Кэнан (0), Браун (0), Узинский (0).

Альба Германия  –  Баскония Испания
Дата проведения
14 октября, 21.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Маккаби Плейтика Израиль
Дата проведения
14 октября, 21.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 3-0, Милан Италия – 3-0, Виллербан Франция – 3-0, Олимпиакос Греция – 2-1, Црвена Звезда Сербия – 2-1, Реал Испания – 2-1,ЦСКА Россия – 2-1, Монако Монако – 2-1, Зенит Россия – 2-1, УНИКС Россия – 1-2, Панатинаикос Греция – 1-2, Фенербахче Турция – 1-2, Альба Германия – 1-2, Маккаби Плейтика Израиль – 1-2, Баскония Испания – 1-2, Бавария Германия – 0-3, Анадолу Эфес Турция – 0-3, Жальгирис Литва – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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