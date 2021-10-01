Евролига. «Зенит» – «Бавария», УНИКС в гостях у «Фенербахче» и другие матчи

В четверг, 14 октября, в рамках 3-й игровой недели регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоятся четыре матча.

Санкт-петербургский «Зенит» принимает мюнхенскую «Баварию». Казанский УНИКС в гостях играет с турецким «Фенербахче».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 3-0, Милан Италия – 3-0, Виллербан Франция – 3-0, Олимпиакос Греция – 2-1, Црвена Звезда Сербия – 2-1, Реал Испания – 2-1,ЦСКА Россия – 2-1, Монако Монако – 2-1, Зенит Россия – 2-1, УНИКС Россия – 1-2, Панатинаикос Греция – 1-2, Фенербахче Турция – 1-2, Альба Германия – 1-2, Маккаби Плейтика Израиль – 1-2, Баскония Испания – 1-2, Бавария Германия – 0-3, Анадолу Эфес Турция – 0-3, Жальгирис Литва – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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