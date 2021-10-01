Евролига. «Зенит» – «Бавария», УНИКС в гостях у «Фенербахче» и другие матчи

В четверг, 14 октября, в рамках 3-й игровой недели регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоятся четыре матча.
Санкт-петербургский «Зенит» принимает мюнхенскую «Баварию». Казанский УНИКС в гостях играет с турецким «Фенербахче».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 октября, 20.00, «Сибур Арена»
- Зенит
- Мики (18), Лойд (4 + 7 передач), Гудайтис (4), Д.Кулагин (3), Понитка (0) – старт; Фрэнкэмп (5), Пойтресс (5), Бэрон (4), Карасев (0), Кузминскас (0), Зубков (0).
- Дата проведения
- 14 октября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 14 октября, 21.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Дата проведения
- 14 октября, 21.00, «Астробаль»
Положение команд: Барселона Испания – 3-0, Милан Италия – 3-0, Виллербан Франция – 3-0, Олимпиакос Греция – 2-1, Црвена Звезда Сербия – 2-1, Реал Испания – 2-1,ЦСКА Россия – 2-1, Монако Монако – 2-1, Зенит Россия – 2-1, УНИКС Россия – 1-2, Панатинаикос Греция – 1-2, Фенербахче Турция – 1-2, Альба Германия – 1-2, Маккаби Плейтика Израиль – 1-2, Баскония Испания – 1-2, Бавария Германия – 0-3, Анадолу Эфес Турция – 0-3, Жальгирис Литва – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Заплакал, когда позвонили из ЦСКА». Даниэль Хэкетт – о Спанулисе, BLM и травме, которая едва не завершила его карьеру