НХЛ. «Рейнджерс» примут «Даллас», «Тампа» в гостях у «Детройта», «Флорида» играет с «Питтсбургом»

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Продолжается регулярный чемпионат НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Далласом», «Питтсбург» на выезде встретится с «Флоридой», «Детройт» примет «Тампу».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Монреаль
Дата проведения
15 октября, 02.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Айлендерс
Дата проведения
15 октября, 02.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Аризона
Дата проведения
15 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Питтсбург
Дата проведения
15 октября, 02.00, «BB&T Center»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Даллас
Дата проведения
15 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Торонто
Дата проведения
15 октября, 02.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Детройт – Тампа-Бэй
Дата проведения
15 октября, 02.30, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Сиэтл
Дата проведения
15 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Вегас
Дата проведения
15 октября, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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