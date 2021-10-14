НХЛ. «Рейнджерс» примут «Даллас», «Тампа» в гостях у «Детройта», «Флорида» играет с «Питтсбургом»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Далласом», «Питтсбург» на выезде встретится с «Флоридой», «Детройт» примет «Тампу».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 октября, 02.00, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 15 октября, 02.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 15 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 15 октября, 02.00, «BB&T Center»
- Дата проведения
- 15 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 15 октября, 02.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 15 октября, 02.30, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 15 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 15 октября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.