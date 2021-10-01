«Бавария» попытается подписать Холанда летом, если Левандовски покинет клуб. Отступные за норвежца – 75 млн евро

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«Бавария» рассматривает возможность приобретения форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Мюнхенский клуб попытается заполучить 21-летнего игрока сборной Норвегии по окончании сезона, если нападающий Роберт Левандовски покинет летом «Баварию», сообщает Bild.

По данным источника, отступные за Холанда около 75 млн евро, 30-40 млн составят комиссионные для его агента – Мино Райолы, плюс предусмотрены дополнительные комиссионные для отца футболиста – Альфа-Инге Холанда.

Сам Эрлинг хотел бы зарабатывать в новом клубе не менее 30 млн евро в год.

Президент «Баварии» о покупке Холанда: «Вопрос не стоит. У нас есть Левандовски – лучший игрок мира»

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