«Бавария» попытается подписать Холанда летом, если Левандовски покинет клуб. Отступные за норвежца – 75 млн евро

рассматривает возможность приобретения форварда дортмундской .

Мюнхенский клуб попытается заполучить 21-летнего игрока сборной Норвегии по окончании сезона, если нападающий покинет летом «Баварию», сообщает Bild.

По данным источника, отступные за Холанда около 75 млн евро, 30-40 млн составят комиссионные для его агента – , плюс предусмотрены дополнительные комиссионные для отца футболиста – Альфа-Инге Холанда.

Сам Эрлинг хотел бы зарабатывать в новом клубе не менее 30 млн евро в год.

Президент «Баварии» о покупке Холанда: «Вопрос не стоит. У нас есть Левандовски – лучший игрок мира»