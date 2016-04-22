Юрий Жирков: «Просил Абрамовича продать меня в «Спартак», но отпустили только в «Анжи»

Теги Спартак ЦСКА Юрий Жирков Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Роман Абрамович Анжи Валерий Карпин Футбол

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал, что мог перейти в «Спартак» из «Челси».

– Самый близкий вариант, когда в «Спартаке мог оказаться?

– Это и в начале карьеры, и потом, когда был разговор с Романом Аркадьевичем [Абрамовичем]. Я сам к нему подходил и просил отпустить в «Спартак».

– Там у тебя прямой контакт с Карпиным был?

– Да, мы даже встречались на Тверской и разговаривали по этому поводу.

– Представляешь, как отнеслись бы болельщики ЦСКА?

– Ну, Широков же переходил (смеется).

– Неужели у тебя не было ощущения, что ты легенда ЦСКА?

– Тогда были бытовые проблемы в Англии. Мне хотелось вернуться именно в Россию, но отпустили только в «Анжи».

Не знаю, это из-за денег или у них были какие-то свои договоренности. Оказался в «Анжи», – сказал Жирков.

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