Юрий Жирков: «Просил Абрамовича продать меня в «Спартак», но отпустили только в «Анжи»

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал, что мог перейти в «Спартак» из «Челси».
– Самый близкий вариант, когда в «Спартаке мог оказаться?
– Это и в начале карьеры, и потом, когда был разговор с Романом Аркадьевичем [Абрамовичем]. Я сам к нему подходил и просил отпустить в «Спартак».
– Там у тебя прямой контакт с Карпиным был?
– Да, мы даже встречались на Тверской и разговаривали по этому поводу.
– Представляешь, как отнеслись бы болельщики ЦСКА?
– Ну, Широков же переходил (смеется).
– Неужели у тебя не было ощущения, что ты легенда ЦСКА?
– Тогда были бытовые проблемы в Англии. Мне хотелось вернуться именно в Россию, но отпустили только в «Анжи».
Не знаю, это из-за денег или у них были какие-то свои договоренности. Оказался в «Анжи», – сказал Жирков.