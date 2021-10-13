«Барселона» продлила контракт с Педри до 2026-го. Отступные – 1 млрд евро

объявила о продлении контракта с полузащитником Педри.

18-летний игрок договорился с клубом о соглашении сроком до 2026 года. Сумма отступных составит 1 миллиард евро. Официальная церемония подписания контракта пройдет в пятницу.

В сезоне-2020/21 Педри провел 53 матча в составе «Барселоны» во всех турнирах и выиграл с командой Кубок Испании. Всего же в минувшем сезоне на счету футболиста 74 игры с учетом выступлений за сборную Испании.

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