Экс-тренер «Челси» Ньютон: «Темнокожих тренеров в АПЛ слишком мало, это нужно менять. Сделанного недостаточно»

Бывший член тренерского штаба заявил, что в Англии темнокожим тренерам дают слишком мало возможностей.

49-летний специалист не может найти работу после увольнения из в октябре 2020 года.

«Вы знаете, что мешает мне [получить тренерскую работу]. Послушайте, хорошо известно, что на высшем уровне не хватает темнокожих тренеров и менеджеров. Здорово видеть Виейра в АПЛ, но в этой лиге представлено слишком мало [темнокожих тренеров], и это нужно менять.

Все разговоры и кампании касаются темы борьбы с расизмом, это стало чисто символическим жестом. Нужно действовать сейчас. Сделанного недостаточно. Это главное препятствие для меня, но, должен сказать, в Турции все по-другому. Здесь в футболе больше политики, но расовой проблемы в Турции нет.

Я хочу продолжать тренировать. У меня огромный опыт работы на высшем уровне и уровнях пониже, также есть европейский опыт, так почему бы не нанять меня?

Я брал медали как игрок и тренер. Я чувствую, что у меня должны быть возможности, шанс получить следующую работу», – заявил темнокожий специалист.