Ковальчук может войти в штаб сборной России на ОИ-2022 («Мутко против»)

Теги Авангард Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Илья Ковальчук НХЛ КХЛ Юрий Николаев Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Нападающий Илья Ковальчук может войти в штаб сборной России на ОИ-2022.

По данным телеграм-канала «Мутко против», игрок уже утвержден менеджером команды. Он станет помощником главного тренера Алексея Жамнова по подбору хоккеистов.

«Я с ним эту тему не обсуждал. Но, думаю, в том случае, если Илья получил бы это предложение, он бы его рассмотрел», – прокомментировал информацию агент форварда Юрий Николаев.

Напомним, в апреле Ковальчук расторг контракт с «Авангардом». Сообщалось, что он хочет вернуться в НХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате Ковальчук провел 16 игр и набрал 17 (5+12) очков. В плей-офф на его счету 9 (4+5) баллов в 24 матчах.

В составе «Авангарда» он выиграл Кубок Гагарина-2021, став трехкратным обладателем главного трофея КХЛ. Также дважды он выигрывал кубок со СКА (2015 и 2017 год).

Федоров и Кудашов войдут в штаб Жамнова в сборной России на ОИ-2022 («Матч ТВ»)

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