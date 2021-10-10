Победа России в Мариборе и 1-е место в группе, контракт с Карпиным продлят, Германия первой вышла на ЧМ-2022, вердикты ЭСК по Азмуну и Дивееву и другие новости утра

1. Сборная России порадовала болельщиков – бодро обыграла Словению (2:1) в печально известном Мариборе благодаря голу Дивеева и акробатическому трюку Джикии. Возможно, на игроков положительно влияет распределение ответственности – Сутормин стал пятым капитаном сборной при Карпине. После этой победы национальная команда гарантировала себе место в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022, за что с тренером продлят контракт.

Благодаря ничьей Хорватии со Словакией (2:2) Россия может замахнуться и на прямой выход на чемпионат мира: теперь наша сборная лидирует в группе с отрывом в два очка от хорватов за 2 тура до конца отбора.

2. В других матчах отбора тоже было интересно: Германия вынесла Северную Македонию (4:0) и первой в Европе вышла на ЧМ-2022, Нидерланды разнесли Гибралтар (6:0) и продолжили серию без поражений после возвращения ван Гала. Другие результаты дня – здесь.

3. ЭСК РФС вынесла вердикт по резонансным решениям арбитров в РПЛ. Удаление Азмуна в матче против «Сочи» было признано верным, а вот неназначенный пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Краснодаром» за игру рукой Дивеева назвали ошибкой.

4. КХЛ. ЦСКА обыграл «Спартак», «Авангард» победил «Автомобилист», «Динамо» уступило «Локомотиву» и другие результаты.

5. Появились подробности о назначении Маркуса Гиздоля тренером «Локомотива». Контракт с немцем будет заключен по схеме «1+1», а зарабатывать он будет 1 миллион евро в год. При этом пишут, что все решения по составу и подготовке Гиздоль будет заверять у Рангника.

6. На теннисном турнире в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев в третьем круге обыграл Филипа Краиновича (это его 50-я победа в сезоне), Аслан Карацев был сильнее Дениса Шаповалова, а вот Андрей Рублев проиграл Томми Полу.

У женщин Анна Калинская вышла в 1/8 финала, обыграв Викторию Голубич. Дарья Касаткина уступила Анжелик Кербер.

7. «Тампа» продлила контракт с тренером Купером до 2025 года. При нем «молнии» выиграли два Кубка Стэнли подряд.

8. Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с этапа Кубка России из-за травмы Никиты.

9. СБР вынес биатлонисту Елисееву выговор за нарушение дисциплины и пригрозил возможным исключением из сборной.

10. На Шакири накинули куртку с эмблемой Армии освобождения Косова во время интервью, из-за чего Сербская федерация футбола пожалуется в ФИФА. Сербский защитник Савич уже пожелал швейцарцу подрасти из-за произошедшего.

11. Канада может сыграть на Кубке Первого канала из-за сомнений в участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2022.

12. Жительница Казани утверждает, что форвард «Зенита» Азмун – отец ее ребенка. Она подала иск об установлении отцовства и выплате алиментов.

13. НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» была сильнее «Бруклина», «Майами» одолел «Шарлотт», «Клипперс» крупно уступили «Миннесоте» и другие результаты.

14. Английский арбитр Эдкок совершил каминг-аут. По слова рефери, коллеги-судьи говорили, что гордятся им.

15. Президента Бразилии Болсонару не пустили на матч «Сантоса» из-за отсутствия прививки.

Цитаты дня.

Валерий Карпин: «После Словакии сказал игрокам: «Идиот – я. Это не ваш уровень». Сегодня они показали уровень футболистов сборной»

Левандовски о «Золотом мяче»: «Мои достижения – великие для любого игрока в истории. Они говорят сами за себя»

Себастьян Феттель об ЛГБТ: «Если все болиды были бы одинаковыми, «Ф-1» не развивалась бы. Не нужно бояться различий»

Семак о неудачах «Зенита» в ЛЧ: «Нам не хватило ресурсов в прошлом году, сильно повлиял коронавирус»

Евгения Медведева: «Какой вижу себя через 10 лет? Не вижу себя одной. Одна я точно не буду, а дети – не знаю»

Куртуа раскритиковал ФИФА и УЕФА: «Они против Суперлиги, но поступают так же: добавляют игры, турниры. Когда отдыхать?»