Жирков о конфликте со Слуцким: «Хотел встать и сказать: «Да пошли вы». Тяжело, когда тренер весь перерыв отчитывает при молодежи»

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал о конфликте с Леонидом Слуцким, который сейчас возглавляет .

В мае Жирков опубликовал видео, на котором видно, как Слуцкий резко критикует его в перерыве товарищеского матча против сборной Франции (2:4) перед Евро-2016.

– Это был конфликт, об этом было много разговоров. Что это было?

– Наверное, не сошлись по всему. На тренировках все время в его системе были виноваты крайние защитники. Мы больше всех огребали: на тренировках, на теории. И все время нам доставалось, он говорит: «Куда ты бежишь?» Я говорю: «А как надо?» Он показывает, а я спрашиваю: «Для чего?»

У нас были разногласия. После игры с французами я сказал ему, что дальше без меня.

– Накипело?

– Наверное, да. Думаю, что можно и так сказать. Потому что остальные игроки на тренировках получали удовольствие, а мы должны были пыхтеть.

– Он сказал «Хорошо, Юра» и не пытался ничего сделать?

– Не пытался ничего. Я сказал, что не маленький мальчик, сам понимаю, что в первом тайме допустил много ошибок. Помню, что угловой запустил куда-то. Понимал свои ошибки. В перерыве снимали какой-то фильм. Было много молодежи.

Когда тренер на протяжении всего перерыва отчитывает тебя при молодежи, это тяжелый момент. Я хотел встать и сказать: «Да пошли вы», – сказал Жирков.