Участие «Сити» в борьбе за Холанда осложняет позиции «Реала». «Мадрид» хочет убедить форварда спортивными перспективами, а не деньгами

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Эрлинг Холанд Футбол

Следующим летом нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может сменить клуб.

Участие «Манчестер Сити» в борьбе за норвежца существенно осложняет позиции «Реала», пишет As. Мадридский клуб не сможет конкурировать с «горожанами» с финансовой точки зрения.

«Реал» намерен убедить Холанда присоединиться к клубу, делая упор на спортивных перспективах, а не денежных стимулах. Считается, что возможный переход Килиана Мбаппе в «Реал» повлияет на Холанда.

Сообщалось, что представители «Манчестер Сити» планируют встретиться с агентом норвежца Мино Райолой в январе.

В этом сезоне 21-летний нападающий забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 5 матчах Бундеслиги. Его полную статистику можно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные