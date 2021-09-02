Участие «Сити» в борьбе за Холанда осложняет позиции «Реала». «Мадрид» хочет убедить форварда спортивными перспективами, а не деньгами

Следующим летом нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может сменить клуб.
Участие «Манчестер Сити» в борьбе за норвежца существенно осложняет позиции «Реала», пишет As. Мадридский клуб не сможет конкурировать с «горожанами» с финансовой точки зрения.
«Реал» намерен убедить Холанда присоединиться к клубу, делая упор на спортивных перспективах, а не денежных стимулах. Считается, что возможный переход Килиана Мбаппе в «Реал» повлияет на Холанда.
Сообщалось, что представители «Манчестер Сити» планируют встретиться с агентом норвежца Мино Райолой в январе.
В этом сезоне 21-летний нападающий забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 5 матчах Бундеслиги. Его полную статистику можно изучить здесь.