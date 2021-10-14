Шварц о русской кухне: «Борщ могу есть хоть каждый день»

Главный тренер высказался о жизни в России.

– Появились ли у вас любимые места в Москве кроме нашего стадиона?

– Да, конечно, есть места, в которых мне очень нравится, и мы часто там бываем. Например, Парк Горького, где дети могут найти себе развлечения. Ну и, конечно, не могу не отметить Красную Площадь.

– Какие отличия от Германии замечаете в быту – в магазинах, торговых центрах?

– Не могу назвать себя шопоголиком. Мне больше нравится приобретать товары онлайн.

Если сравнивать с Германией и Франкфуртом в частности, то здесь сразу в глаза бросается огромное количество торговых центров. Куда бы ты ни пошел, на каждом углу встретишь какую-то торговую точку.

– В метро уже спускались? Какие остались впечатления?

– Да, у меня осталось сильное впечатление от московского метро. Я был удивлен чистотой и красотой, которую я там увидел. А еще мне понравилось то, что я смог прочитать там надписи.

– Что скажете про русскую кухню? Какие блюда вам понравились?

– В первую очередь отмечу борщ. Его я могу есть хоть каждый день. Нравятся мне и другие русские национальные блюда. Но все, кто приезжают в Россию и Москву, в первую очередь должны попробовать борщ, – сказал Шварц.