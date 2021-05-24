«Снова ты оскорбляешь нацию и религию». Конор посмеялся над словами менеджера Хабиба про дагестанцев

Менеджер Али Абдель-Азиз и бывший чемпион в двух весовых категориях устроили перепалку в твиттере.

«Ты снова нажрался. Мальчик, он забрал твою душу и не отдал», – отреагировал менеджер Хабиба на вчерашний пост Конора.

«Я ненавижу тебя, братан», – ответил ирландец, продемонстрировав статью из Google о проценте близкородственных браков в Дагестане.

«Снова ты оскорбляешь нацию и религию — это не смешно. Мечтаю встретиться с тобой лично. Дагестанцы – одни из лучших людей в мире. Они достойные труженики, и порядочные люди, о которых ты ничего не знаешь», – добавил Абдель-Азиз.

«Ты разозлился на Google, бро?» – написал Макгрегор.

«Ты больной на голову, если думаешь, что это смешно. Больше не буду отвечать такому засранцу, как ты», – продолжил менеджер.

«Снюхаемся позже, только смотри не загадь автобус», – добавил Конор.

«Настоящие гангстеры не приносят камеры на уличный бой, как ты. Иди и займись тем позитивным, что есть у тебя в жизни, и будь хорошим примером для своих людей», – закончил менеджер Нурмагомедова.

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