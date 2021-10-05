Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ», какую бы зарплату ему ни предложили. Решение о переходе в «Реал» принято (As)

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Нападающий Килиан Мбаппе твердо намерен перейти в «Реал» из «ПСЖ».

Француз не продлит контракт с парижанами. Его решение не зависит от размера зарплаты, которую клуб может ему предложить.

«Мбаппе принял решение, и деньги повлияли на него меньше всего. Он не продлит контракт с «ПСЖ» даже за все золото мира. Он уже давно все решил, и ничто это не изменит. Он хочет добиться успеха в Мадриде и сделает это.

Килиан хочет дождаться 30 июня. В этот день сбудется его мечта», – приводит As слова источника, знакомого с ситуацией.

Недавно во французских СМИ появилась информация о том, что «ПСЖ» может предложить Мбаппе контракт с зарплатой 50 миллионов евро в год. В таком случае Килиан стал бы самым высокооплачиваемым игроком мира.

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