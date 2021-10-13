Гиздоль обязал игроков «Локо» приезжать на тренировки за 2 часа до начала

Новый главный тренер «Локомотива» ввел новое правило для игроков команды.

По информации журналиста Ивана Карпова, немецкий специалист обязал футболистов приезжать на базу не позднее, чем за два часа до начала занятий.

Как отмечается, до назначения Гиздоля игроки имели право приезжать на базу за час до тренировки.

О назначении 52-летнего специалиста на пост главного тренера «Локо» стало известно 10 октября.

Рангник и новый тренер «Локо» объединились в третий раз. Ральф уже устраивал Гиздоля в «Хоффенхайм» и «Шальке», потом чуть не перетащил в «РБ»

Гиздоль возглавил «Локомотив». Он плохо ставит командную игру: его «Гамбург» и «Кельн» – примеры безнадеги, «Хоффенхайм» – веселого хаоса