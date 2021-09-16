Агент Роналду Мендеш: «Криштиану – лучший игрок в истории. Он должен выиграть «Золотой мяч»

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Жорже Мендеш, агент португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, считает, что его клиент должен выиграть «Золотой мяч» в этом году. 

«Цифры и статистика, связанные с Роналду, говорят за него. Этого, на мой взгляд, достаточно, чтобы он выиграл новый «Золотой мяч». 115 голов, забитые за сборную Португалии, делают его рекордсменом в истории мужского футбола.

В этом году он также побил 15-летний рекорд, к которому может добавить статус лучшего бомбардира в истории профессионального футбола.

Все это величайшие достижения, они должны стать решающими в присуждении трофея. Криштиану продолжает демонстрировать, что является лучшим футболистом мира всех времен.

Да, это индивидуальный трофей, но давайте не забывать, что Роналду был лучшим бомбардиром в требовательной Серии А и на последнем чемпионате Европы. Он рекордсмен по забитым голам в Лиге чемпионов и единственный игрок в мире, выигравший все в трех разных странах – в Англии, Италии и Испании.

И все это в возрасте 36 лет, с абсолютно уникальной стабильностью, целеустремленностью и феноменальной способностью преодолевать трудности. На мой взгляд, в этом году у «Золотого» мяча есть имя: Криштиану Роналду. Для меня он никогда не заслуживал награды так сильно», – сказал Мендеш.

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