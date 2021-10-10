Старт НХЛ, хет-трик Роналду, Дания вышла на ЧМ, Гусев вернулся в СКА, аннулированы результаты Зайцевой в Сочи-2014 и другие новости утра

1. НХЛ. В первый день регулярного чемпионата обладатель Кубка Стэнли «Тампа» после поднятия чемпионского баннера влетела игравшему без главных звезд «Питтсбургу» (2:6), пропустив сразу 3 шайбы в пустые ворота. У Кучерова – 0 бросков, у Сергачева – «минус 4».

«Сиэтл» в дебютном матче в НХЛ уступил «Вегасу» (3:4), но показал характер, отыгравшись со счета 0:3. Автором первого гола «Кракена» в истории стал форвард Райан Донато.

2. В квалификации ЧМ-2022 Украина на своем поле сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), Англия поделила очки с Венгрией (1:1) в Лондоне, Казахстан дома уступил Финляндии (0:2) и другие результаты.

Португалия разгромила Люксембург (5:0) – Роналду дважды забил с пенальти и еще раз с игры. Португалец забивает команде из герцогства чаще всего на уровне сборных (9 голов). Криштиану догнал Месси по голам в 2021 году (по 38), у Роналду 58 хет-триков за карьеру, у Лео – 55.

Дания вышла на ЧМ-2022 второй в Европе, выиграв все 8 матчей отбора с общим счетом 27:0!

3. IBU аннулировал результаты Ольги Зайцевой на Олимпиаде-2014 в Сочи, Россия потеряла серебро в женской эстафете.

4. Медведев, Карацев, Хачанов вышли в 4-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс, Рублев, Берреттини выбыли.

5. В КХЛ «Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» (2:3 Б), «Адмирал» проиграл «Трактору» (2:4), «Нефтехимик» забросил шесть шайб в ворота «Йокерита» (6:3) и другие результаты дня.

6. 33 очка Шенгелии помогли ЦСКА взять верх над «Зенитом» в Евролиге, УНИКС победил «Баварию», отыгравшись с «-16».

7. Марит Бьорген сдала положительный допинг-тест на ЧМ-2017, но FIS не стала заводить дело и оправдала восьмикратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам без огласки.

8. Евгения Медведева представила образ Харли Квинн в шоу «Ледниковый период», Даня Милохин – Джокера.

9. «Бруклин» отстранил Ирвинга до тех пор, пока он не сможет играть в домашних матчах – Кайри отказывается от вакцинации. «Нетс» будут платить защитнику за гостевые матчи.

10. Молодежная сборная России в гостях разгромила Литву (3:0) в 4-м туре отбора Евро-2023 (U21), дубль сделал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

11. Джастин Бибер, рэпер A$AP Rocky, певец Джейсон Деруло и диджеи Дэвид Гетта и Tiësto выступят на первом в истории Гран-при Саудовской Аравии. ФИА работает над введением рейтинга гонщиков различных чемпионатов, не исключен итоговый турнир в стиле ATP.

12. Никита Гусев подписал контракт со СКА до конца сезона. «Рейнджерс» разрешили Кравцову искать новую команду в НХЛ, Виталий отказался ехать в АХЛ, и клуб может дисквалифицировать его.

13. Хорхе Масвидаль подерется с Леоном Эдвардсом на UFC 269.

14. Карпин и игроки сборной России спели песню «Валера, Валера» в раздевалке после победы над Словенией (2:1). Певица Афродита заменила слова своего хита: «Валера, Валера – ты сделал сборную первой. Валера, Валера – надежда наша и вера». Но есть и неприятная новость: российских болельщиков избили в Мариборе после матча.

Цитаты дня:

Анатолий Вассерман: «WADA систематически демонстрирует свою ангажированность и откровенно доказывает, что Россия всегда виновата по той причине, что это Россия»

Генич о смене капитанов в сборной: «Мне это не нравится, капитан – лицо нации. Почему к эксперименту пришли в России, а не в отсталой африканской стране?»

Антон Шипулин: «Зачем в Госдуме спортсмены? А затем, чтобы вопросами физкультуры и спорта занимались те, кто в этом по-настоящему разбирается»

Президент ФИФА о ЧМ раз в 2 года: «ЛЧ, Супербоул, «Уимблдон» проходят каждый год, и все ждут с нетерпением. Нужно больше престижных турниров»

Адам Риппон о том, почему сделал каминг-аут: «Когда в России приняли закон против гей-пропаганды, я понял, что должен что-то сказать»

Защитник «Динамо» Варела: «Россия более развита, чем Дания. Приехал сюда и понял, что нахожусь дома»

Черданцев о смене капитанов в сборной: «Отрицательно отношусь. Это не «Армавир» и не «Ростов»