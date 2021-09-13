Браташ сменил Ларионова в молодежной сборной России

Теги ФХР молодежная сборная России Олег Браташ Игорь Ларионов вторая сборная России Хоккей

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов покинул свой пост.

Руководить молодежкой будет Олег Браташ.

Ларионов назначен на должность главного тренера олимпийской сборной, ближайшего резерва национальной команды.

Браташ работает в системе сборных команд России с 2015 года, ранее специалист был тренером в молодежной сборной и главным тренером олимпийской сборной.

Для Ларионова нынешний сезон в системе сборных России стал третьим по счету. В сезоне-2019/20 специалист входил в тренерский штаб молодежной сборной России на МЧМ, затем был назначен главным сборной U20. Ларионов займется подготовкой резерва для национальной команды, сказано на сайте ФХР.

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