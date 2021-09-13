Браташ сменил Ларионова в молодежной сборной России

Главный тренер молодежной сборной России покинул свой пост.

Руководить молодежкой будет Олег Браташ.

Ларионов назначен на должность главного тренера олимпийской сборной, ближайшего резерва национальной команды.

Браташ работает в системе сборных команд России с 2015 года, ранее специалист был тренером в молодежной сборной и главным тренером олимпийской сборной.

Для Ларионова нынешний сезон в системе сборных России стал третьим по счету. В сезоне-2019/20 специалист входил в тренерский штаб молодежной сборной России на МЧМ, затем был назначен главным сборной U20. Ларионов займется подготовкой резерва для национальной команды, сказано на сайте ФХР.