Холанд – приоритетная цель «ПСЖ» на замену Мбаппе. Парижане готовы платить игроку 38-42 млн евро в год (Foot Mercato)

«ПСЖ» интересуется форвардом дортмундской .

По информации Foot Mercato, 21-летний норвежец – приоритетный вариант на случай ухода . уже начал переговоры с Мино Райолой, агентом Холанда.

«ПСЖ» готов предложить Холанду контракт на тех условиях, что готовили для Мбаппе. Речь о соглашении по схеме «2+1» с самой высокой зарплатой в клубе – от 38 до 42 миллионов евро в год, не считая бонусов.

Чтобы убедить Холанда, «ПСЖ» делает ставку на финансовые условия и потенциал клуба для завоевания трофеев. Однако неизвестно, убедят ли эти аргументы самого футболиста.

Статистику Холанда можно изучить здесь.