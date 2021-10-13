Холанд – приоритетная цель «ПСЖ» на замену Мбаппе. Парижане готовы платить игроку 38-42 млн евро в год (Foot Mercato)

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«ПСЖ» интересуется форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

По информации Foot Mercato, 21-летний норвежец – приоритетный вариант на случай ухода Килиана Мбаппе. «ПСЖ» уже начал переговоры с Мино Райолой, агентом Холанда.

«ПСЖ» готов предложить Холанду контракт на тех условиях, что готовили для Мбаппе. Речь о соглашении по схеме «2+1» с самой высокой зарплатой в клубе – от 38 до 42 миллионов евро в год, не считая бонусов.

Чтобы убедить Холанда, «ПСЖ» делает ставку на финансовые условия и потенциал клуба для завоевания трофеев. Однако неизвестно, убедят ли эти аргументы самого футболиста. 

Статистику Холанда можно изучить здесь.

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