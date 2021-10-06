Россия победила Словакию, Овечкин, Кучеров, Василевский едут на Олимпиаду, 30 номинантов на «Золотой мяч» и другие новости утра

1. Сборная России победила Словакию (1:0) в квалификации ЧМ-2022 при скверной статистике и слабой игре – помог автогол словака Шкриньяра. Зато команда при Карпине не пропускает и не проигрывает в 4 матчах и занимает второе место в группе после 7 туров. Хорватия выше по разнице голов после разгрома Кипра (3:0), Словения была сильнее Мальты (4:0).

Еще в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022 Германия дома одолела Румынию (2:1), Нидерланды в гостях переиграли Латвию (1:0), Чехия и Уэльс поделили очки (2:2), Беларусь уступила Эстонии (0:2) и довела серию поражений до 6 игр.

2. Овечкин, Кучеров, Василевский – первые игроки в составе сборной России на Олимпиаду-2022. Итоговые составы объявят в начале января.

3. Месси, Роналду, Левандовски, Доннарумма, Холанд, Неймар, Мбаппе и еще 23 игрока номинированы на «Золотой мяч». За приз имени Льва Яшина поборются Доннарумма, Нойер, Куртуа, Менди, Облак, Эдерсон и еще 4 вратаря. Сака, Педри, Гринвуд, Мусиала, Беллингем и еще 5 человек претендуют на приз лучшему молодому игроку мира от France Football.

4. В КХЛ СКА проиграл «Барысу» (0:3), «Салават Юлаев» победил «Йокерит» (3:2 ОТ) и другие результаты дня.

5. 19 клубов АПЛ выступили против покупки «Ньюкасла» саудовцами и просят об экстренном собрании.

6. В Евролиге 23 очка Шенгелии помогли ЦСКА победить «Анадолу Эфес» (100:96), УНИКС уступил «Монако» в овертайме (80:88).

7. Мишина и Галлямов одержали победу на Finlandia Trophy, Тарасова и Морозов – 2-е. Американец Браун выиграл у мужчин, Коляда – 2-й, Алиев – 3-й, Семененко – 5-й.

8. Путин поручил Министерству спорта России принять меры, направленные на восстановление РУСАДА и ВФЛА, а также меры, направленные на обеспечение успешного выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

9. Власов стал трехкратным чемпионом мира по борьбе, Сефершаев и Кутузов взяли серебро, Акиев – бронзу.

10. Молодежная сборная России победила команду Северной Ирландии (1:0) в Химках в 3-м туре квалификации Евро-2023 (U21).

11. Хэмилтон потеряет 10 позиций на старте Гран-при Турции из-за замены двигателя. Льюис выиграл первую практику, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й, Мазепин – 20-й. Хэмилтон был лучшим и во второй практике, Леклер – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин – 20-й.

12. Роналду – лучший игрок сентября в АПЛ, он забил 3 гола в 3 матчах. Артета – тренер месяца. Бензема – лучший в Ла Лиге, у него 6 голов в 4 матчах.

13. Леброн Джеймс набрал 100 млн подписчиков в инстаграме – больше, чем у НБА, НФЛ, МЛБ и НХЛ вместе взятых.

14. Выставочные матчи НХЛ. 2 очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию», несмотря на травму Овечкина, Тарасенко забил «Коламбусу».

15. Фетисов, Третьяк, Шипулин и Таймазов вошли в состав комитета Госдумы по физической культуре и спорту, Свищев его возглавил.

Цитаты дня:

Хореограф группы Тутберидзе о драке в московском метро: «Мы так детей воспитываем. Везде агрессия: на ТВ и в кино головы отрывают, все эти герои «Марвел», убийства сплошные»

Невеста убитого журналиста Хашогги о фанатах «Ньюкасла»: «Похоже, их не заботит случившееся с Джамалем. Напомню: есть кое-что поважнее денег»

Жоан Лапорта: «Надеялся, Месси предложит играть за «Барсу» бесплатно. Нельзя ожидать, что игрок его уровня пойдет на это»

«Как же круто». Уткин о присуждении Нобелевской премии мира главреду «Новой газеты» Муратову

Карпин про 1:0 со Словакией: «Качество игры не удовлетворяет. Ничего не получалось с мячом»

Ашот Хачатурянц: «Решил отстранить Казарцева до конца года. Дальше буду думать»