Месси, Роналду, Левандовски, Доннарумма, Холанд, Неймар и Мбаппе – в числе 30 номинантов на «Золотой мяч»

Журнал France Football по пятерками объявил топ-30 номинантов на «Золотой мяч».

Первая пятерка: («Манчестер Сити»), («Челси), («Боруссия» Дортмунд), («Ювентус») и («Челси»).

Вторая пятерка: ( ), («Милан»/ «ПСЖ»), («Реал»), («Манчестер Сити») и («Интер»).

Третья пятерка: ( / «ПСЖ»), («Манчестер Юнайтед»), («Барселона»), ( ) и ( ).

Четвертая пятерка: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), («ПСЖ»), («Манчестер Сити»), («Интер») и Симон Кьер («Милан»).

Пятая пятерка: Роберт Левандовски ( ), Жоржиньо ( ), Мохамед Салах ( ), Сесар Аспиликуэта («Челси») и Ромелу Лукаку («Интер»/ «Челси»).

Шестая пятерка: («Ювентус»/ ), Жерар Морено («Вильярреал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), («ПСЖ») и («Атлетико»).

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.

Напомним, что в 2020 году не был вручен. Организаторы церемонии объяснили такое решение пандемией коронавируса.