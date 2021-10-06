Месси, Роналду, Левандовски, Доннарумма, Холанд, Неймар и Мбаппе – в числе 30 номинантов на «Золотой мяч»

Журнал France Football по пятерками объявил топ-30 номинантов на «Золотой мяч».
Первая пятерка: Рияд Марез («Манчестер Сити»), Нголо Канте («Челси), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Леонардо Бонуччи («Ювентус») и Мэйсон Маунт («Челси»).
Вторая пятерка: Харри Кейн («Тоттенхэм»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/ «ПСЖ»), Карим Бензема («Реал»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и Николо Барелла («Интер»).
Третья пятерка: Лионель Месси («Барселона»/ «ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Педри («Барселона»), Лука Модрич («Реал») и Джорджо Кьеллини («Ювентус»).
Четвертая пятерка: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Симон Кьер («Милан»).
Пятая пятерка: Роберт Левандовски («Бавария»), Жоржиньо («Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Сесар Аспиликуэта («Челси») и Ромелу Лукаку («Интер»/ «Челси»).
Шестая пятерка: Криштиану Роналду («Ювентус»/ «Манчестер Юнайтед»), Жерар Морено («Вильярреал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Луис Суарес («Атлетико»).
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.
Напомним, что в 2020 году «Золотой мяч» не был вручен. Организаторы церемонии объяснили такое решение пандемией коронавируса.