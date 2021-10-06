Доннарумма, Нойер, Куртуа, Менди, Облак и Эдерсон претендуют на приз лучшему вратарю имени Яшина

Журнал France Football объявил номинантов на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю мира.

В список вошли ( /«ПСЖ»), ( ), («Манчестер Сити»), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ) и ( ).

Вручение награды состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.

Напомним, Яшин остается единственным вратарем в истории, выигравшим . Это произошло в 1963 году.