Доннарумма, Нойер, Куртуа, Менди, Облак и Эдерсон претендуют на приз лучшему вратарю имени Яшина

Журнал France Football объявил номинантов на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю мира.
В список вошли Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/«ПСЖ»), Мануэль Нойер («Бавария»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Ян Облак («Атлетико»), Самир Ханданович («Интер»), Каспер Шмейхель («Лестер»), Тибо Куртуа («Реал»), Эдуар Менди («Челси»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») и Кейлор Навас («ПСЖ»).
Вручение награды состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.
Напомним, Яшин остается единственным вратарем в истории, выигравшим «Золотой мяч». Это произошло в 1963 году.