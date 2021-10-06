Доннарумма, Нойер, Куртуа, Менди, Облак и Эдерсон претендуют на приз лучшему вратарю имени Яшина

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Журнал France Football объявил номинантов на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю мира.

В список вошли Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/«ПСЖ»), Мануэль Нойер («Бавария»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Ян Облак («Атлетико»), Самир Ханданович («Интер»), Каспер Шмейхель («Лестер»), Тибо Куртуа («Реал»), Эдуар Менди («Челси»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») и Кейлор Навас («ПСЖ»).

Вручение награды состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.

Напомним, Яшин остается единственным вратарем в истории, выигравшим «Золотой мяч». Это произошло в 1963 году. 

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