Россия – 2-я в группе отбора к ЧМ-2022 после 7 туров. Хорватия выше благодаря разнице мячей

обыграла Словакию (1:0) в 7-м туре квалификации ЧМ-2022.

Несмотря на положительный результат в сегодняшнем матче, команда тренера занимает второе место в группе Н.

Хорватия опережает Россию в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Сегодня хорваты выиграли у Кипра на выезде со счетом 3:0.

У сборных России и по 16 очков после 7 матчей отбора к ЧМ-2022. Россияне забили 11 мячей и пропустили 4, а у хорватов 11 забитых и 1 пропущенный гол.