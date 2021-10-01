Путин поручил Министерству спорта России принять меры, направленные на восстановление РУСАДА и ВФЛА

Президент России Владимир Путин поручил принять меры, направленные на восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всероссийской федерации легкой атлетики ( ).

«Минспорту России: при участии заинтересованных организаций принять меры, направленные на восстановление статуса Ассоциации Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» и членства Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация легкой атлетики» во Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций, а также на обеспечение эффективной защиты прав и интересов российских спортсменов на международной спортивной арене», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Минспорт должен представить доклад по вопросу восстановления РУСАДА до 30 марта 2022 года, а по восстановлению ВФЛА – до 26 декабря 2022-го.

лишено статуса соответствия Кодексу Всемирного антидопингового агентства ( ) с декабря 2019 года. ВФЛА ограничена в правах с 2015 года из-за многочисленных допинговых нарушений.

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