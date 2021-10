Овечкин получил травму нижней части тела в выставочном матче с «Филадельфией»

Капитан «Вашингтона» не доиграл до конца заключительный выставочный матч перед сезоном с «Филадельфией» (5:3).

Применив на 10-й минуте силовой прием против нападающего «Флайерс» , 36-летний россиянин медленно поднялся со льда. Когда раздался свисток, он сразу направился к скамейке запасных и, прихрамывая, ушел в раздевалку.

Больше Овечкин на лед не выходил, его игровое время составило 2:19, он успел нанести 1 бросок в створ ворот.

Позже объявил, что форвард получил травму нижней части тела. Главный тренер Питер Лавиолетт сказал, что игрок пройдет обследование на следующий день.

Alex Ovechkin limped off the ice after trying to hit Travis Konecny#Flyers #BringItToBroad pic.twitter.com/5hXwXEYqTL