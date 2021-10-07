Овечкин получил травму нижней части тела в выставочном матче с «Филадельфией»

Капитан «Вашингтона» не доиграл до конца заключительный выставочный матч перед сезоном с «Филадельфией» (5:3).

Применив на 10-й минуте силовой прием против нападающего «Флайерс» , 36-летний россиянин медленно поднялся со льда. Когда раздался свисток, он сразу направился к скамейке запасных и, прихрамывая, ушел в раздевалку.

Больше Овечкин на лед не выходил, его игровое время составило 2:19, он успел нанести 1 бросок в створ ворот.

Позже объявил, что форвард получил травму нижней части тела. Главный тренер Питер Лавиолетт сказал, что игрок пройдет обследование на следующий день.