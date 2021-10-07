Овечкин получил травму нижней части тела в выставочном матче с «Филадельфией»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не доиграл до конца заключительный выставочный матч перед сезоном НХЛ с «Филадельфией» (5:3).
Применив на 10-й минуте силовой прием против нападающего «Флайерс» Трэвиса Конекны, 36-летний россиянин медленно поднялся со льда. Когда раздался свисток, он сразу направился к скамейке запасных и, прихрамывая, ушел в раздевалку.
Больше Овечкин на лед не выходил, его игровое время составило 2:19, он успел нанести 1 бросок в створ ворот.
Позже «Вашингтон» объявил, что форвард получил травму нижней части тела. Главный тренер Питер Лавиолетт сказал, что игрок пройдет обследование на следующий день.
Alex Ovechkin limped off the ice after trying to hit Travis Konecny#Flyers #BringItToBroad pic.twitter.com/5hXwXEYqTL— Brodes Media (@BrodesMedia) October 8, 2021