Ашот Хачатурянц: «Решил отстранить Казарцева до конца года. Дальше буду думать»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия РФС судьи Сергей Карасев Краснодар Василий Казарцев видеоповторы Матч ТВ Ашот Хачатурянц Футбол

Исполняющий обязанности президента РПЛ, глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что судья Василий Казарцев отстранен от работы до конца 2021 года.

Казарцев был ответственным за ВАР в матче 10-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар» (0:0). В этой встрече в ворота московской команды не был назначен пенальти за игру рукой Игоря Дивеева.

Сообщалось, что 41-летний судья, скорее всего, к работе больше не вернется.

– Самое удивительное, что Василий Казарцев считается главным экспертом среди судей именно в области ВАР.

Я разговаривал с Сергеем Карасевым, и он отмечал, что все спорные моменты и вопросы по ВАР мы адресуем именно Василию.

Я принял решение о его отстранении до конца этого года. Дальше буду думать, что делать.

– Для вас Карасев – авторитет?

– Безусловно. Мне кажется, что и не для меня, а среди судей тоже, – сказал Хачатурянц.

Казарцева отстранят от судейства (возможно, навсегда). Просмотренная рука Дивеева стала последней каплей

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные