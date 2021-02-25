Ашот Хачатурянц: «Решил отстранить Казарцева до конца года. Дальше буду думать»

Исполняющий обязанности президента , глава судейского комитета сообщил, что судья отстранен от работы до конца 2021 года.

Казарцев был ответственным за ВАР в матче 10-го тура РПЛ ЦСКА – (0:0). В этой встрече в ворота московской команды не был назначен пенальти за игру рукой Игоря Дивеева.

Сообщалось, что 41-летний судья, скорее всего, к работе больше не вернется.

– Самое удивительное, что Василий Казарцев считается главным экспертом среди судей именно в области ВАР.

Я разговаривал с , и он отмечал, что все спорные моменты и вопросы по ВАР мы адресуем именно Василию.

Я принял решение о его отстранении до конца этого года. Дальше буду думать, что делать.

– Для вас Карасев – авторитет?

– Безусловно. Мне кажется, что и не для меня, а среди судей тоже, – сказал Хачатурянц.

Казарцева отстранят от судейства (возможно, навсегда). Просмотренная рука Дивеева стала последней каплей