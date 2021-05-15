Хореограф группы Тутберидзе о драке в московском метро: «Мы так детей воспитываем. Везде агрессия: на телевидении и в кино головы отрывают, все эти герои «Марвел», убийства сплошные»

Хореограф Алексей Железняков, работающий в группе Этери Тутбертдзе, высказался по поводу инцидента в московском метро, когда три дагестанца избили пассажира.

«Сегодня мы как обычно затронем тему воспитания молодежи. Все уже, наверное, успели увидеть новости, как в метро три дагестанца избили парня. Хочется высказаться на эту тему.

Читаю много комментариев: надо их посадить, их надо повесить. Их никто не оправдывает, но какие причины произошедшего? Сейчас у кавказцев если ты не занимаешься борьбой, то ты не мужик. Новое поколение воспитывается на жестокости и агрессии. У них в головах сейчас: если ты не избил кого-то, не проломил череп, то ты не мужик.

Но надо говорить о причинах. Посмотрите, что у нас в интернете, что показывают по телевидению. 20% чего-то хорошего, а 80% - агрессия. На федеральных каналах убийства, ограбления, криминальные хроники. Это настолько стало обыденным и нормальным, что в этом воспитывается наша молодежь.

И это не только кавказцев, у наших русских тоже много отморозков. Просто у кавказцев этого больше, потому что все они занимаются единоборствами, а тренеры не объясняют им, где и когда они могут это применить.

Кто в этом виноват? Взрослые. Мы их так воспитываем. Нам нужно что-то менять в этой жизни. Агрессия везде. В том же кино: головы отрывают, кровища течет, все эти герои «Марвел», убийства сплошные. Какой-то трэш, а у нас дети на этом воспитываются. А дальше будет больше.

Старшие должны воспитывать в детях высокие моральные качества. Качества бойца, а не просто драчуна на улице, который может прохожему нос сломать. Это не мужик, это шакал какой-то. Так что давайте копаться не в следствиях, а в причинах того, что сейчас происходит», – рассказал Железняков.

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