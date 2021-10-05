Чемпионат России остался на «Матче», Прядкин ушел с поста главы РПЛ, Николич покинул «Локо», УЕФА изобразил Крым частью Украины и другие новости утра

1. Жаркий день для чемпионата России начался с ухода Сергея Прядкина в отставку с поста президента РПЛ. Исполняющим обязанности назначен глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц (говорят, что от должности отказались Газизов, Бабаев, Сайманов и Пивоваров). Прядкин уйдет с поста не с пустыми руками: РПЛ выплатит ему 12 млн рублей, его зарплату за 2 года. А вот Хачатурянц будет работать бесплатно.

2. «Матч ТВ» сохранил телеправа на РПЛ на 4 года. Писали, что лига получит по 6,6 млрд рублей за первые два года и по 7,7 млрд – за следующие два, а гендиректор ЦСКА Бабаев отметил, что сумма превышает 100 млн долларов за сезон. Вскоре Хачатурянц сообщил, что ожидаемого тендера за права не будет. Так что планам Okko показывать ключевые матчи РПЛ на Первом канале и «РЕН ТВ» не суждено сбыться.

3. Напоследок РПЛ сообщила, что все клубы на собрании проголосовали за сохранение текущего формата проведения чемпионата – в сезоне-2022/23 16 команд сыграют в 30 турах.

4. «Локомотив» расторг контракт с тренером Марко Николичем. Вместо серба исполняющим обязанности главного тренера назначили легенду клуба Дмитрия Лоськова. Пишут, будто Ральф Рангник давно решил, что с Николичем ему не по пути. Теперь Марко может возглавить болгарский «Лудогорец».

5. КХЛ. «Ак Барс» проиграл минскому «Динамо», «Магнитка» обыграла «Спартак» в гостях (для «Металлурга» это 11-я победа подряд), СКА победил «Локомотив», «Сочи» уступил «Салавату Юлаеву».

6. Знаменитый испанский баскетболист Пау Газоль объявил о завершении карьеры. «Лейкерс» выведут из обращения 16-й игровой номер, под которым двукратный чемпион НБА и чемпион мира выступал за команду.

7. Представлены бренд, логотип и слоган Евро-2024 в Германии. Слоганом чемпионата Европы стала фраза «Объединены футболом. Едины в самом сердце Европы».

Во время презентации бренда УЕФА представил Крым как территорию Украины.

8. Выставочные матчи НХЛ. Выставочные матчи НХЛ. Гол Михеева принес «Торонто» победу над «Монреалем», «Тампа» уступила «Флориде», «Питтсбург» одолел «Баффало» и другие результаты.

9. Алина Кабаева призвала президента Международной федерации гимнастики раскрыть информацию о действиях судей на Олимпиаде в Токио. Олимпийская чемпионка уверена, что средний балл у Дины Авериной за выступление с лентой выше, чем у израильтянки Линой Ашрам.

10. «Зенит» просит РФС отменить красную карточку Азмуну. КДК рассмотрит эпизод в четверг.

11. Задержанный в Грозном болельщик «Спартака» получил 10 суток ареста. Он был осужден за мелкое хулиганство, отбывать наказание ему придется в столице Чечни.

12. «Трактор» собрал почти 900 тысяч рублей на благотворительном аукционе в поддержку людей с церебральным параличом.

13. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, снялись с турнира Finlandia Trophy.

14. Абдулрашид Садулаев победил на чемпионате мира по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. Евгений Жербаев взял бронзу в категории до 70 кг.

15. Полузащитник «Спартака» Квинси Промес пропустит 3 недели из-за травмы боковой связки колена.

16. «Спартак» – первый клуб РПЛ с 5 млн подписчиков в соцсетях. У «Зенита» – 4,81, у ЦСКА – 2,79, у «Локо» – 1,45.

17. Трансферные новости. Миранчук может попросить «Аталанту» отпустить его в январе, если он не будет играть чаще. «Барселона» хочет приобрести Стерлинга и Ольмо, а также желает, чтобы Умтити ушел в январе. «Реал» присматривается к нападающему «Зальцбурга» Шешко, «Баварии», «МЮ» и «Ливерпулю» игрок также интересен. Влахович отказался продлевать контракт с «Фиорентиной».

18. УЕФА расследует свист в адрес Камара на матче «Спарта» – «Рейнджерс». В Праге было 10 тысяч детей на арене.

Цитаты дня.

Галицкий об арене: «Это театр и храм футбола. На «Краснодаре» с пивом прыгать на креслах под AC/DC не будут»

Милохин во время вопроса Медведевой про Загитову прошептал: «Она ее не любит»

Карпин о Дзюбе: «Не считаю, что нужно заставлять играть за сборную. Не хочет или не может – и не надо»

Левандовски о «Золотом мяче»: «Показал, что могу думать о выигрыше. Надеюсь, политика не вмешается»

Хабиб – Роналду: «Лучший в истории. Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру»

Луческу о Месси: «В «Барсе» каждый играл за него, а он ходил по полю, не пробегал больше 8 км»

Мбаппе о Месси: «Я готов бегать, пока Лео ходит. Ему нужно делать чуть меньше, чтобы было больше сил для голов»

Галицкий о платном показе РПЛ: «Мы в рынке. Это же не социализм. Бесплатные вещи никогда не ценились никем»