Конец исторической серии Италии, Глебов вместо Глушакова в сборной России, Дзюба и Заболотный среди 500 самых значимых игроков мира и другие новости утра

1. Сборная Италии уступила сборной Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций. У команды тренера Роберто Манчини прервалась серия из 37 матчей без поражений – это мировой рекорд.

Первый с сентября 2018 года проигрыш итальянцев случился во многом из-за удаления защитника Бонуччи еще до перерыва: российский судья Сергей Карасев показал игроку «Ювентуса» две желтых карточки – за разговоры и удар локтем Бускетса.

Хавбек «Барселоны» Гави неожиданно вышел в стартовом составе на этот матч и в 17 лет и 62 дня стал самым молодым игроком в истории сборной Испании.

2. УЕФА объяснил решение представить Крым как часть Украины во время презентации логотипа Евро-2024: «Границы Украины с включением Крыма признаются резолюцией Генассамблеи ООН». Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на ситуацию: «УЕФА идет на поводу у истерик Украины и антикрымских сил. Спорт стал инструментом лживой и нечистоплотной политики».

3. В КХЛ московское «Динамо» уступило ЦСКА (0:3), «Авангард» проиграл «Барысу» (0:1), «Адмирал» победил «Витязь» (3:2) и другие результаты дня.

4. Сборная России несет очередные потери перед играми со Словакией и Словенией. Полузащитник «Химок» Денис Глушаков покинул команду из-за травмы, а вместо него вызван хавбек «Ростова» Данил Глебов.

5. ФИФА может смягчить правило офсайда – его будут фиксировать, только когда между атакующим игроком и защитником существует видимый просвет. Есть такой вариант, протестировать могут в Италии.

6. Дзюба, Заболотный, Соболев и Головин – в списке 500 самых значимых игроков мира по версии World Soccer. Из РПЛ там еще Азмун, Барриос и Кварацхелия.

7. Детали ухода тренера из «Локомотива»: Николич конфликтовал с руководителем отдела спорта и развития Рангником, Ральф требовал конспектировать занятия, Марко не хотел делиться методиками; московский клуб не договорился с сербом о снижении или рассрочке выплаты неустойки (3 млн евро) и запретил тренеру комментировать отставку до ноября.

8. Аделина Сотникова покинула «Ледниковый период». Ей не смогли найти партнера после травмы хип-хоп и рэп-исполнителя Давы. Алина Загитова в ноябре проведет мастер-класс в Мексике.

9. Макдэвид – лучший игрок НХЛ по версии TSN, Кучеров – 4-й, Василевский – 6-й, Панарин – 8-й, Овечкин – 17-й. Гусев подпишет контракт со СКА, он вылетает в Россию.

10. Нападающий «Вест Бромвича» и сборной Ирландии Каллум Робинсон, дважды переболевший коронавирусом, отказывается от прививки и поясняет: «У всех свой выбор».

11. Сборная России по американскому футболу выиграла матч чемпионата Европы у Чехии после броска монетки. Это взбесило чехов: «Не несем ответственности за террористические атаки российской разведки».

12. Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко вместе с экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым смотрел матч против «Ливерпуля». Украинца раскритиковали за совместную фотографию, и россиянин поддержал парня: «Удачи во всем, даже если кому-то это не нравится».

13. Выставочные матчи НХЛ. 2 очка Кузнецова и 2 очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Бостон», Панарин забил «Нью-Джерси», «Миннесота» одолела «Сент-Луис». Другие результаты – здесь.

14. Женская сборная России по гандболу обыграла Швейцарию (26:22) в квалификации Евро-2022. Это первая победа в истории команды под руководством женщины – Людмилы Бодниевой.

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Артем Дзюба: «Сейчас кайфую от футбола. Первые дни после Евро меня подкосили, не ощутил драйва»

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