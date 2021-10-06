Карпин про 1:0 со Словакией: «Качество игры не удовлетворяет. Ничего не получалось с мячом»

Главный тренер сборной России прокомментировал победу над командой Словакии (1:0) в матче квалификации ЧМ-2022.

– С победой! Надеюсь, исходом довольны? Что можете сказать по качеству игры?

– Могу сказать только по результату – довольны. По качеству игры – лучше вообще ничего не говорить, все и так было видно на поле. Понятно, что не удовлетворяет качество игры.

Такие игры бывают, когда ничего не получается, особенно в атаке. Когда мяч был у нас, ничего не получалось.

В таких играх надо терпеть, показывать, что мы команда. По настрою и самоотдаче к ребятам вопросов нет никаких – все бились друг за друга на поле, умирали. Где-то удача повернулась к нам лицом из-за этого.

– Такие игры бывают. Результат есть. Цель – выйти на чемпионат мира. Наверное, вас как тренера-максималиста все-таки такое качество игры расстраивает?

– Я только что сказал про качество игры. Чего повторять?

– А как вам дебютанты – , и ?

– Достойно. Нельзя говорить в отрыве от всей команды, но для первой игры – достойно.

– В перерыве какая была установка? сел третьим центральным защитником, но моментов стало больше. Я не ошибаюсь?

– Вы не ошибаетесь. Да, перестроились на игру Бариновым третьим центральным защитником – играли 5-4-1. Ждали и проводили контратаки.

– Нам по ходу матча было тревожно, а вам было?

– Очень.

– Как команда будет готовиться дальше?

– Главное – восстановить ребят после интенсивных 90 минут. Много работали без мяча, – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Россия выстрадала победу над Словакией: с антирекордом по владению (26%) и жуткой точностью пасов. Очень помог глупый автогол