Карпин про 1:0 со Словакией: «Качество игры не удовлетворяет. Ничего не получалось с мячом»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу над командой Словакии (1:0) в матче квалификации ЧМ-2022.
– С победой! Надеюсь, исходом довольны? Что можете сказать по качеству игры?
– Могу сказать только по результату – довольны. По качеству игры – лучше вообще ничего не говорить, все и так было видно на поле. Понятно, что не удовлетворяет качество игры.
Такие игры бывают, когда ничего не получается, особенно в атаке. Когда мяч был у нас, ничего не получалось.
В таких играх надо терпеть, показывать, что мы команда. По настрою и самоотдаче к ребятам вопросов нет никаких – все бились друг за друга на поле, умирали. Где-то удача повернулась к нам лицом из-за этого.
– Такие игры бывают. Результат есть. Цель – выйти на чемпионат мира. Наверное, вас как тренера-максималиста все-таки такое качество игры расстраивает?
– Я только что сказал про качество игры. Чего повторять?
– А как вам дебютанты – Сергей Терехов, Алексей Сутормин и Дмитрий Чистяков?
– Достойно. Нельзя говорить в отрыве от всей команды, но для первой игры – достойно.
– В перерыве какая была установка? Дмитрий Баринов сел третьим центральным защитником, но моментов стало больше. Я не ошибаюсь?
– Вы не ошибаетесь. Да, перестроились на игру Бариновым третьим центральным защитником – играли 5-4-1. Ждали и проводили контратаки.
– Нам по ходу матча было тревожно, а вам было?
– Очень.
– Как команда будет готовиться дальше?
– Главное – восстановить ребят после интенсивных 90 минут. Много работали без мяча, – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Россия выстрадала победу над Словакией: с антирекордом по владению (26%) и жуткой точностью пасов. Очень помог глупый автогол